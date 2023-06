ठंडे पैरों के कारण नहीं आ रही नींद? इन 4 घरेलू तरीकों से बिस्तर में जाते ही गरम हो जाएंगे पैर

Cold feet in bed: सर्दियों में पैर ठंडे रहने से कई बार नींद से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। इस लेख में जानें रात को पैर गर्म रखने के घरेलू उपायों के बारे में और साथ में जानें रात भर पैर ठंडे रहने का कारण

Cold feet in at night: गर्मियों के बाद आने वाला ठंड का मौसम हर किसी को अच्छा महसूस कराता है। लेकिन धीरे-धीरे जब ठंड बढ़ जाती है, तो लोग इस से भी परेशान होने लगते हैं। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है, कि उन्हें सुबह बिस्तर छोड़ने में दिक्कत होती है। वहीं कुछ लोगों के पैर रातभर ठंडे रहते हैं और इस कारण से उन्हें नींद नहीं आती है। रात के समय पैर ठंडे रहना काफी परेशान कर देने वाली स्थिति हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को नींद से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं। अगर आपके पैर भी रात को ठंडे रहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पैर गर्म करने को कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं। लेकिन उस से पहले जानें क्यों रहते हैं रात को पैर ठंडे क्यों रहते हैं (Why feet are cold at night) -

क्यों रहते हैं पैर ठंडे

सर्दियों में पैर ठंडे होने के पीछे का सबसे प्रमुख कारण है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी। दरअसल, पैरों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। सर्दियों में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लग जाती हैं, जिस कारण से ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है और रात को पैर ठंडे होने की शिकायत रहती है। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट इसे न्यूरोपैथी से जुड़ी समस्या भी मानते हैं।

रातभर ऐसे रखें पैरों को गर्म

अगर आपको रात भर पैर गर्म करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, तो इन आसान घरेलू उपायों का इस्तेमाल करें

1. सोने से पहले गर्म पानी में धोएं

अगर आपके पैर बिस्तर में भी गर्म नहीं होते हैं, तो बिस्तर पर जाने से पहले गर्म पानी में धो लें। रोजाना शाम को हल्के गर्म पानी में अपने पैरों को कम से कम 10 मिनट तक डुबोकर रखें और फिर पैरों को बाहर निकालते ही तौलिए से लपेट लें। कम से कम 10 मिनट बाद तौलिए से ही पैरों को पोंछ लें और कंबल से पैरों को ढक लें

2. हीटिंग पैड

हीटिंग पैड या हॉट वॉटर बैग का इस्तेमाल करना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप अपने बिस्तर में पैरों के पास हीटिंग पैड या वॉटर बैग को गर्म कर के रख लें। ऐसा करने से जल्द ही आपके पैर गर्म हो जाएंगे और रात भर ठंडे नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रहे इस दौरान पैड या बैग को ज्यादा गर्म न करें और सोने से पहले उसे हटा दें।

3. जुराब व कंबल का इस्तेमाल

अच्छी क्वालिटी की ऊनी जुराबों का इस्तेमाल करना भी पैरों को गर्म करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रात को बिस्तर पर सोते समय ऊनी जुराबें पहन लें और पैरों को कंबल के अंदर ही रखें। 1 से 2 बाद जुराबें आप निकाल सकते हैं।

4. सोने से पहले पिएं गर्म दूध

रात को सोते समय गर्म दूध का सेवन आपके पूरे शरीर को गर्म करता है, जिससे आपके पैरों को भी पर्याप्त गर्मी मिलती है। अगर आपको रात को सोते समय पैर ठंडे रहने की समस्या है, तो रात को सोते समय गर्म दूध का सेवन जरूर करें।