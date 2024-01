सर्दियों में शुगर कंट्रोल करने में हो रही है परेशानी, इस सब्जी का पानी पीएं, डायबिटीज रहेगी नियंत्रित

कुछ चीजों का सेवन करने से डायबिटीज रोगियों को शुगर कंट्रोल करने के साथ-साथ अपनी हेल्थ से जुड़ी अन्य परेशानियों से भी आराम पाने में मदद हो सकती है।

How to consume Okra or bhindi for blood sugar control: डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी में व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का लेवल खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है जिससे उसे कई तरह की कॉम्प्लिकेशन्स होने लगती हैं। डायबिटीज के नुकसान से बचने के लिए शुगर मरीजों को सबसे पहले सलाह दी जाती है कि वे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रण में रखें। शुगर को कम रखने के लिए जहां डॉक्टरी मदद और दवाओं की जरूरत पड़ती है वहीं, रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। रोजाना कसरत करना, हेल्दी डाइट खाना, स्ट्रेस से बचना और भरपूर नींद सोना भी डायबिटीज रोगियों के लिए उनकी बीमारी को मैनेज करने में मददगार माना जाता है।

इन सबके साथ डाइट में कई तरह की चीजों से परहेज करना भी शुगर लेवल को कम रखने में मदद करता है जबकि, कुछ चीजों का सेवन करने से डायबिटीज रोगियों को शुगर कंट्रोल करने के साथ-साथ अपनी हेल्थ से जुड़ी अन्य परेशानियों से भी आराम दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे ही एक घरेलू नुस्खे के बारे में आप पढ़ेंगे यहां जो तैयार किया जाता है मधुमेह रोगियों के लिए अच्छी कही जानेवाली सब्जी भिंडी से। आइए जानें क्या है ये नुस्खा और कैसे किया जाता है इसका सेवन-

डायबिटीज में भिंडी का सेवन कैसे करना चाहिए? (How to consume bhindi for sugar level control)

शुगर कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज के मरीज भिंडी का पानी पी सकते हैं। भिंडी का पानी बनाने के लिए यह तरीका अपनाएं-

आधा लीटर पानी लें। इस पानी में 4-5 भिंडी को काटकर डाल दें।

भिंडी को काटने से पहले अच्छी तरह धो लें और फिर काटें।

भिंडी के टुकड़ों को पानी में रातभर के लिए ढंककर रख दें।

अगले दिन सुबह इस पानी को एक गिलास में छानें।

खाली पेट इस पानी को पीएं।