लगातार बढ़ रही धूप से कहीं पड़ न जाएं आपके होंठ काले, इस घरेलू नुस्खे से रहेंगे गुलाबी होंठ बरकरार

Glossy lips tips: सर्दियों के बाद अब धीरे-धीरे गर्मियां भी आने लग गई है और आप तेज धूप देख पा रहे हैं। ज्यादा तेज धूप हमारे होठों पर पड़ती है, जिससे होंठ काले पड़ने लगते हैं। हालांकि, इस खास नुस्खे की मदद से आप होंठों को गुलाबी रख सकते हैं।

Best remedies to get rid of black lips in hindi: जब सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आता है, तो सबसे पहले हम हमारी स्किन की चिंता करने लगते है। लेकिन इसका सीधा असर हमारे होंठों पर भी पड़ता है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है कि गर्मियों के कुछ शुरुआती महीनों में ही हमारे होंठ काले पड़ने लग जाते हैं। ज्यादा धूप के कारण जब हमारे होंठ टैन हो जाते हैं, तो उससे हमारा ओवरऑल लुक खराब हो जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारे होठों की स्किन हमारी नॉर्मल स्किन से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसलिए धूप का असर भी इसके ऊपर सीधा पड़ता है। जब लोग होंठों का ठीक से ध्यान न रख पाते हैं, तो इसके कारण उनका रंग काला पड़ने लग जाता है। अगर आपको भी यही परेशानियां हो रही हैं, तो इस लेख में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से होंठों के कालेपन को दूर किया जा सकता है। वैसे तो मार्केट में भी बहुत से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जो होंठों के कालेपन को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर घरेलू नुस्खों पर ही फोकस करते हैं और इनमें से एक के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं।

होंठों का कालापन दूर करेगी ये खास नेचुरल चीज

गर्मियों के आने से पहले और गर्मियों की उस तेज धूप से अपने होंठों की स्किन को बचाने के लिए आपको जरूरी नहीं है महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का उपयोग करना पड़े। नींबू का रस आपके होंठों को कालेपन से दूर रखने के लिए और उन्हें हेल्दी बनाए रखने के लिए काफी है। नींबू में मौजूद नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट आपके होंठो की सुंदरता को बनाए रे में आपकी मदद करेगा।

तैयार करने का तरीका

आपके होंठों की सुंदरता को बनाए रखने का यह तरीका बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक साफ कटोरी में एक चम्मच ताजे नींबू का रस डालें और उसमें शुगर पाउडर या चीनी को पीसकर डालें। अच्छे से मिक्स कर लें और फिर कम से कम 15 मिनट के लिए रख दें। अगर आप इसमें आधा चम्मच शहद मिलाते हैं, तो यह आपके होंठों पर और अच्छे से काम कर पाता है।

इस्तेमाल का सही तरीका

होंठों के कालेपन को दूर करने के लिए यह तरीका बहुत ही आसान है और इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है। आप पहले साफ पानी से अपने होंठों को धो लें और सूती कपड़े से सुखा लें। उसके बाद रुई के टुकड़े से इस मिश्रण को अपने होंठों पर लगाएं और कम से कम 20 मिनट तक लगाकर रखें। इस दौरान जब भी सूखने लगे रुई के टुकड़े की मदद से फिर से लगाते रहें।