फल छोड़िए छिलका ही निकल देगा बॉडी में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल, सुबह खाली पेट चबा चबाकर खाएं

Fruit peel that lower cholesterol level: शरीर की धमनियों में जमे बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए इस खास फल के छिलके का सेवन खाली पेट करें। इस लेख में जानें इस खास फल के बारे में।

Best fruit skin to get rid of bad cholesterol: आजकल कोलेस्ट्रॉल के मामलें भी काफी तेजी से बढ़ते देखे जा सकते हैं और इसके पीछे खराब लाइफस्टाइल व अनहेल्दी डाइट समेत कई फैक्टर हो सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल किसी अन्य क्रोनिक बीमारी से ज्यादा हानिकारक हो सकता है और ऐसा इसलिए है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक व धमनियों से जुड़ी कई जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को समय-समय पर डॉक्टर से जांच व सलाह लेने को कहा जाता है, तो कि इन जानलेवा बीमारियों के खतरे को दूर किया जा सके। हालांकि, सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि खाने-पीने की चीजों का खास ध्यान रख कर ही हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोका जा सकता है और ऐसा सिर्फ आप अपनी डाइट में खूब सब्जियों व फलों आदि को शामिल करे भी कर सकते हैं।

हालांकि, सिर्फ फल ही नहीं बल्कि फलों के छिलके भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही फल के छिलके के बारे में बताने वाले हैं, जिसका रोजाना सुबह के समय सेवन करना आपके शरीर की धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोक सकता है। चलिए इस लेख में जानते हैं इस बारे में खास जानकारी।

एलडीएल का दुश्मन इस फल का छिलका

हम किसी स्पेशल फ्रूट की बात नहीं कर रहे बल्कि आमतौर पर खाए जाने वाले और बहुत ही कोमन फ्रूट एप्पल यानी सेब की बात कर रहे हैं। सेब की गिनती सबसे ज्यादा हेल्दी फ्रूट्स में से एक में की जाती है, जिसका सेवन करना हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सेब के छिलके में भी खूब मात्रा में फाइबर पाया जाता है और कुछ लोग छिलका उतार देते हैं।

खाली पेट करें सेवन

हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज रोजाना एक सेब के छिलके का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, आपको सिर्फ सेब के छिलके का ही सेवन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको छिलके समेत फल खाना है। रोजाना सुबह उठकर खाली पेट एक छिलके समेत सेब खाना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको पूरा सेब खाने का मन नहीं है, तो आप सेब का छिलका उतारकर खा सकते हैं।

अन्य फायदे भी मिलेंगे

अगर आप रोजाना सुबह उठकर एक छिलके समेत सेब खाना शुरू करते हैं, तो इससे आपको अन्य कई फायदे भी मिल सकते हैं जैसे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर रहना, हार्ट को हेल्दी रखना, डायबिटीज कंट्रोल रहना। साथ ही रोजाना खाली पेट एक सेब खाना शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद कर सकता है। सेब के छिलके में कई ऐसे गुण भी होते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखते हैं और इससे दिनभर थकान नहीं होती।

हालांकि, सेब का छिलका पचने में थोड़ा अधिक समय लेता है और इसलिए कई बार कुछ लोगों को इससे पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। जिन लोगों को पेट में दर्द होता है, उन्हें कम मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए।

