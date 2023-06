ज्यादा गर्मी और पसीने के कारण स्किन में चिपचिपापन? इस खास पानी से मुंह धोने से मिलेगा छुटकारा

Salt water for skin: स्किन का चिपचिपापन या फिर एक्स्ट्रा ऑयल से परेशान लोगों के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जिनकी मदद से इन स्किन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इस लेख में जानें स्किन का चिपचिपापन दूर करने के लिए कैसे पानी से मुंह धोएं।

Tips to get rid of oily skin: गर्मियां स्किन की दुश्मन होती हैं और इस बारे में हर किसी को पता भी है। जैसे-जैसे मौसम का तापमान बढ़ता है स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इस कारण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो स्किन प्रॉब्लम से निपटने के लिए अलग-अलग तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स व सप्लीमेंट्स आते हैं, जिनकी मदद से त्वचा के जुड़ी दिक्कतें दो दूर होती ही हैं साथ ही स्किन को जरूरत के अनुसार न्यूट्रिशन भी दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, जिनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है और अगर इसके लिए मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद भी हैं, तो वे आपकी जेब को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि गर्मयों के कारण स्किन को काफी दिक्कत होने लगती हैं और तापमान के साथ-साथ ज्यादा पसीना त्वचा के ऑयल को बढ़ा देता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को स्किन गर्मियों में बेहद चिपचिपी रहती है। ज्यादा चिपचिपापन रहन के कारण कुछ लोग ठीक से स्किन प्रोडक्ट्स व मेकअप का यूज भी नहीं कर पाते हैं।

स्किन के लिए खास पानी

अगर आप स्किन के चिपचिपेपन को दूर करने के लिए मार्केट से महंगे प्रोडक्ट्स खरीद कर थक चुके हैं लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप सही चीजों का इस्तेमाल करें। पानी स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है और यह पूरी तरह से नेचुरल भी है। लेकिन यहां हम आपको सादे पानी नहीं बल्कि नमक वाले पानी की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है नमक वाला पानी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है।

चिपचिपापन दूर करेगा नमक वाला पानी

गर्मियों में पसीने या ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन के कारण यदि आपकी स्किन में भी चिपचिपापन हो रहा है, तो आप भी नमक वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक वाला पानी स्किन से अतिरिक्त तेल को निकालने का काम करता है, जिससे स्किन का चिपचिपापन दूर हो जाता है। यदि आप भी गर्मी में चिपचिपी स्किन से परेशान हैं, तो आपको भी नमक पानी से मुंह धोना चाहिए।

TRENDING NOW

कब और कितनी बार धोएं

नमक वाला पानी आपके चेहरे की स्किन के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है और इसलिए यदि आप बार-बार स्किन को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक या दो बार ही इसका इस्तेमाल करें और नमक पानी से मुंह धोने के 15 मिनट बाद सादे पानी से मुंह जरूर धोएं।

RECOMMENDED STORIES