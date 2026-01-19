सर्दियों में भुना हुआ लहसुन खाने के ये 4 फायदे नहीं जानते लोग, भूनने का सही तरीका भी जान लें

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Sardiyo Me Lahsun Khane Ke Fayde: आयुर्वेद में लहसुन का वर्णन एक शक्तिशाली औषधि के रूप में किया गया है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बेहद कारगर साबित होता है। अब क्योंकि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी को मजबूत करना बेहद जरूरी होता है तो इसके लिए आपको अपने खान-पान पर खास ध्यान देना होता है। ऐसे में लहसुन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि भुना हुआ लहसुन सर्दी के मौसम में कच्चे लहसुन से भी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। आहार विशेषज्ञ बताते हैं कि भूनने से लहसुन का तीखापन कम हो जाता है और इसके पोषक तत्वों को शरीर आसानी से अवशोषित कर पाता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं, भुने हुए लहसुन के 4 बड़े फायदों और साथ ही इसे भूनने के सही तरीका के बारे में।
आहार विशेषज्ञ बताते हैं कि भुना हुए लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। वहीं क्योंकि सर्दियों में सर्दी-खांसी और वायरल इंफेक्शन का खतरा अधिक होता है तो ऐसे में रोजाना सीमित मात्रा में भुना हुआ लहसुन खाने पर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव भी होता है।
कई लोगों को सर्दियों में गैस, अपच और कब्ज की समस्या रहती है। भुना हुआ लहसुन पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है और आंतों की सफाई करने की प्रक्रिया में मदद करता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कच्चे लहसुन की तुलना में भुना हुआ लहसुन पेट के लिए ज्यादा हल्का, प्रभावशाली और जलन भी महसूस नहीं करता है।
भुना हुआ लहसुन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अध्ययन बताते हैं कि यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। वहीं जब सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना अधिक रहती है, तब भुना हुआ लहसुन दिल के लिए खास रूप से फायदेमंद साबित होता है।
भुना हुआ लहसुन शरीर में अंदरूनी रूप से गरमाहट भी पैदा करता है, जिससे सर्दियों में आपको ठंड कम लगती है। साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को भी तेज कर देता है, जिससे आपके शरीर का एनर्जी लेवल बनाए सही बना रहता है। सर्दियों में बीमारियों से बचने के लिए शरीर को गर्म रखना बहुत जरूरी है और इसलिए ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप भुना लहसुन खाकर अपने शरीर को गर्म रखें।
इसके लिए आप लहसुन की कलियों को छिलके समेत धीमी आंच पर तवे या पैन में हल्का-हल्का भून लें। फिर जब छिलका थोड़ा जलने लगे और अंदर की कली नरम हो जाए, तब इसे गैर पर से उतार लें। अब आप इसे ठंडा होने दें और छिलका हटाकर सेवन करें। दिन में 2 से 3 कलियां सेवन के लिए पर्याप्त हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information