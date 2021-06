Benefits of Flaxseeds to control Uric Acid: शरीर में यूरिक एसिड (Uric Acid in Hindi) बढ़ना कई रोगों को जन्म देता है। यूरिक एसिड (Uric Acid) बढ़ने से जोड़ों और हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। कुछ लोगों को शरीर के कई भागों में सूजन की शिकायत हो जाती है। हाथों-पैरों की उंगलियों में दर्द उठने लगता है। यूरिक एसिड को आप दवाओं से तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ ही कुछ बीजों का सेवन करके भी इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। इन बीजों में अलसी का बीज (Flaxseeds) शामिल है। अलसी का बीज सेहत के लिए काफी हेल्दी (Benefits of flaxseeds or Alsi) होता है। जानते हैं जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो अलसी के बीजों का सेवन (How to control uric acid with flaxseeds) किस तरह से करने से लाभ होता है। Also Read - गर्मियों में यूरिक एसिड बढ़ जाने पर क्या करना चाहिए? ये रहा वह 1 नुस्खा जो दिलाएगा इस समस्या से आराम

यूरिक एसिड बढ़ने पर खाएं अलसी के बीज (Flaxseeds control Uric Acid)

यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने से जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। गाउट (Gout) हो सकता है। मोटापा के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। जोड़ों में लगातार दर्द रहने से आपको गांठ बन सकता है, इससे हड्डियों में दर्द, सूजन की समस्या हो जाती है। यूरिक एसिड शरीर में सामान्य से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। डाइट में अलसी के बीजों को शामिल करके (Foods which reduce uric acid in hindi) आप काफी हद तक बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं।

यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए यूं खाएं अलसी