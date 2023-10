कब्ज से परेशान रात को खाएं भांग के बीज, तीन दिन में एक बार टॉयलेट जाने वालों का भी होगा रोज पेट साफ

Hemp seeds for constipation: भांग के बीजों का सेवन करना कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी काफी फायदेमंद बताया गया है। यदि आप या परिवार में कोई व्यक्ति कब्ज से परेशान है, तो जानें भांग के बीजों का फायदा और इस्तेमाल का तरीका।

How to treat constipation at home: कब्ज आज के समय में कोमन समस्या बन चुकी है और ज्यादातर लोगों को इस समस्या से कभी न कभी परेशानी होती ही है। जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जिन्हें ज्यादातर समय कब्ज ही रहती है और दो से तीन दिन में उनका पेट साफ हो पाता है। खराब डाइट हैबिट्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आजकल ज्यादातर लोगों को कब्ज से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं और साथ ही कब्ज के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य कई बीमारियां होती जा रही हैं। वैसे तो कब्ज का इलाज करने के लिए कई अलग-अलग प्रकार की टेबलेट, सिरप व अन्य कई प्रकार की दवाएं मौजूद हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये दवाएं सिर्फ तब तक ही काम कर पाती हैं जब तक इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल बंद करते ही फिर से कब्ज होने लगती है। लेकिन कुछ घरेलू उपायों की मदद से कब्ज से लंबे समय तक राहत पाई जा सकती है और इसमें से एक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।

कब्ज के लिए भांग के बीज (Hemp seeds benefits for constipation)

कब्ज का इलाज करने के लिए भांग के बीजों का सेवन करना भी काफी अच्छा विकल्प माना जाता है। भांग के बीज यानी हेम्प सीड्स को डाइटरी फाइबर का एक बेहद अच्छा। स्रोत माना गया है। शाम के समय उचित मात्रा में इसका सेवन करना कब्ज का इलाज करने में मदद कर सकता है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या हो रही है, उन्हें रोज रात को भांग के बीजों का सेवन करना चाहिए।

दूध के साथ करें सेवन (Benefits of hemp seeds with milk)

दूध के साथ भांग के बीजों का सेवन करना सिर्फ दूध का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि इसका सेवन करने से जिद्दी से जिद्दी कब्ज को दूर करने में मदद मिल सकती है। आप एक गिलास दूध में एक चम्मच भांग के बीजों को उबाल लें और ठंडा होने के बाद दूध के साथ ही उनका सेवन करें। रोज रात के समय इन बीजों का सेवन करने से सुबह तक उठते ही पेट अपने आप साफ हो जाता है।

एक चम्मच का ही करें सेवन (How much hemp seeds should you eat a day)

इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में भांग के बीजों का सेवन करना कई बार पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इसलिए रोजाना सिर्फ एक चम्मच ही इनका सेवन करें। यदि इनका सेवन करने के बाद भी आपको पेट में दर्द, जी मिचलाना या फिर कोई अन्य लक्षण महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए।

डॉक्टर से संपर्क करें (When to consult doctor )

वैसे तो कब्ज ऐसी बीमारी है, जिसका इन घरेलू उपायों से आराम से इलाज किया जा सकता है। लेकिन कई बार घरेलू उपचार व कब्ज की सामान्य दवाएं काम नहीं कर पाती हैं और आमतौर पर तब ही होता है, जब शरीर के अंदर किसी बीमारी के कारण ही कब्ज की समस्याएं हुई हों। इसलिए समय रहते डॉक्टर से जांच कराना भी बहुत जरूरी है, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या के अनुसार ही डॉक्टर अपना इलाज शुरू कर सकें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है और इसका इस्तेमाल किसी इलाज के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल डॉक्टर से परामर्श लेकर ही किया जाना चाहिए।

