मौसम बदलने के साथ हो रहा है हेयर फॉल, तो इस तरह एलोवेरा का करें प्रयोग, कम होगी समस्या

Ayurvedic Home Remedies To Control Hair Fall: हेयर फॉल या बालों का झड़ना एक ऐसी ब्यूटी प्रॉब्लम है जो लोगों की चिंता बढ़ा सकती है। प्यार और जतन से बढ़ाए गए बाल जब किसी वजह से टूटने या झड़ने लगते हैं तो लोगों को बहुत तकलीफ महसूस होती है। हेयर फॉल को रोकने के लिए जहां विभिन्न प्रकार के केमिकल प्रॉडक्ट्स और ट्रीटमेंट बाजार में उपलब्ध हैं लेकिन, बहुत से लोग बालों को नुकसान पहुंचने के डर से लोग इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को नैचुरली बालों को झड़ने से बचाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों की मदद लेने की सलाह दी जाती है। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो हेयर फॉल रोकने में मदद कर सकती हैं।(Ayurvedic Home Remedies To Control Hair Fall In Hindi)

क्या एलोवेरा के इस्तेमाल से रोका जा सकता है हेयर फॉल

यह बात बहुत कम लोगों को ही पता है कि स्किन और बालों को मॉश्चराइज़र के तौर पर पोषण देने वाला एलोवेरा जेल (Aloe Vera Gel) बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। इसी तरह यह हेयर फॉल की समस्या (Hair Fall Problem) को भी कम करता है। हेयर फॉल से परेशान लोगों को अपने स्कैल्प में एलोवेरा जेल लगाने की सलाह एक्सपर्ट्स अक्सर देते हैं क्योंकि, इससे हेयर फॉल की समस्या से धीरे-धीरे राहत मिल सकती है। यहां जानें झड़ते बालों की समस्या रोकने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए एलोवेरा के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। (Ayurvedic Home Remedies To Control Hair Fall )

हेयर फॉल में राहत के लिए एलोवेरा के इस्तेमाल का तरीका

एलोवेरा की एक बड़ी पत्ती लें। इसे बीच में से कट करें और पत्तियों के बीच मौजूद जेल (Aloe Vera Gel) को किसी कटोरी में निकाल लें।

अब इस जेल में 2-3 चम्मच सादा पानी मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करते हुए एक पतला-सा पेस्ट तैयार करें।

इस पेस्ट को सिर की त्वचा यानि स्कैल्प पर अच्छी तरह फैलाएं। ( Ways to use Aloe Vera Gel to prevent hair fall)

फिर, हल्के हाथों से पूरे सिर और बालों की जड़ों की मालिश करें। 10 मिनट तक मसाज करने के बालों को बटोरकर एक जूड़ा बना लें। एलोवेरा पेस्ट को बालों में घंटेभर के लिए यूं ही लगा रहने दें, फिर, साधारण तरीके से शैम्पू करें।

हर दूसरे दिन इस तरह से एलोवेरा जेल से सिर की मसाज करें। (Benefits of Aloe Vera Gel for hair)