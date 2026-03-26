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हमारे किचन में कई तरह की औषधि मौजूद होती हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपनी कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन औषधि में हींग और अजवाइन का पाउडर शामिल है। हींग और अजवाइन का पाउडर गर्म पानी के साथ सोने से पहले लेते हैं, तो इससे कई तरह की परेशानियों को कम किया जा सकता है। यह मुख्य रूप पेट में दर्द, अपच और कब्ज जैसी दिक्कतों को दूर कर सकता है। दरअसल, अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है, जो पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है और भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है। वहीं, हींग में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पेट में बनने वाली गैस और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। ऐसे में इन दोनों का मिश्रण गर्म पानी के साथ लेने से कई जबरदस्त फायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से0
रात में सोने से पहले अजवाइन और हींग को मिक्स करके गर्म पानी के साथ लें। इससे आपके पेट में होने वाली दर्द और गैस की परेशानी को कम किया जा सकता है। इसका सेवन करने से पेट में मौजूद गैस बाहर हो सकती है, जिससे सुबह के समय आपको पेट में हल्का महसूस हो सकता है।
गुनगुने पानी के साथ अगर आप अजवाइन और हींग का मिश्रण लेते हैं, तो इससे आपकी पाचन क्रिया दुरुस्तहो सकती है। इस मिश्रण के सेवन से पेट में एंजाइम्स की एक्टिविटी बेहतर होतची है, जो खाने को आसानी से तोड़ता है। इससे हमारे शरीर को बेहतर पोषक तत्व मिल सकता है। इससे अपच की परेशानी को भी कम करने में मदद मिल सकती है।
अजवाइन और हींग के मिश्रण का सेवन अगर आप करते हैं, तो इससे पेट फूलने और ब्लोटिंग की परेशानी को कम किया जा सकता है। कई बार ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना खाने से पेट फूलने लगता है। ऐसे में हीींग आपके लिए असरदार हो सकता है। हींग में मौजूद तत्व ब्लोटिंग को कम कर सकता है। वहीं, अजवाइन पेट में होने वाली सूजन को भी कम कर सकता है।
अगर आपका सुबह-सुबह पेट साफ नहीं होता और कब्ज की परेशानी बनी रहती है, तो आप सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ हींग और अजवाइन का सेवन करें।अजवाइन और हींग आंतों की गति को सुधारते हैं और मल त्याग को आसान बनाते हैं। अगर आप नियमित रूप इसका सेवन करते हैं, तो इससे काफी हद तक कब्ज की परेशानी को रोका जा सकता है।
कई लोगों को रात में एसिडिटी की समस्या काफी ज्यादा होती है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। ऐसे में हींग और अजवाइन का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। यह मिश्रण पेट में एसिडिटी को कम करता है। इससे जलन की परेशानी को भी रोका जा सकता है। साथ ही नींद को भी बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
सोने से पहले अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो इससे काफी लाभ हो सकते हैं। इसका सेवन करना भी काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले आधा चम्मच अजवाइन पाउडर लें, इसमें 1 चुटकी हींग लें, और इसे एक गिलास गुनगुने पानी के साथ सोने से 15–20 मिनट पहले लें। ध्यान रखें कि इसकी मात्रा ज्यादा न हो, क्योंकि अधिक सेवन से पेट में जलन या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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