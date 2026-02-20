बदलते मौसम में गले की खराश दूर करेगा अदरक, जानें कैसे है फायदेमंद

Ginger for Sore Throat: अदरक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह गले की खराश मिटाने में भी असरदार होता है। बदलते मौसम में इसका सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।

Ginger Benefits for Sore Throat: जब मौसम बदलता है तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें सबसे आम है-गले की खराश। दरअसल, मौसम में बदलाव की वजह से गला संवेदनशील हो जाता है, इससे बैक्टीरिया और वायरस आसानी से गले के ऊतकों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे में नमी कम होने लगती है और गला सूखने लगता है। ऐसे में जब धूल, प्रदूषण या पराग कण गले तक पहुंचते हैं, तो इससे एलर्जी हो जाती है और गले में खराश होने लगती है। बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम और संक्रमण से लड़ने में भी मदद मिलती है। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं गले की खराश मिटाने के लिए अदरक कैसे खाना चाहिए?

गले की खराश मिटाने में कैसे फायदेमंद है अदरक?

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो गले की खराश को मिटाने में असरदार होते हैं। अगर आप रोजाना अदरक का सेवन करेंगे, तो इससे गले की खराश, जलन और खांसी से काफी राहत मिलेगी। दरअसल, अदरक संक्रमण से लड़ने में मददकरता है। अगर आप कुछ दिनों तक रोजाना अदरक का सेवन करेंगे, तो इससे दर्द को कम करने और कफ को निकालने में मदद मिल सकती है। अदरक में जिंजरोल होता है, जो गले की सूजन से तुरंत राहत दिलाता है। इसलिए अगर बदलते मौसम में आपको गले की खराश, सर्दी-जुकाम या संक्रमण परेशान करते हैं, तो अदरक को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।

गले की खराश दूर करने के लिए अदरक कैसे खाएं?

अगर आप गले की खराश से परेशान हैं तो अदरक को कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

अदरक और शहद: इसके लिए आप अदरक को कद्दूकस करें और फिर इसका रस निकाल लें। अदरक के रस के साथ शहद मिलाएं और फिर इसे चाट लें। अगर आप अदरक के रस को इस तरह से लेंगे, तो गले की खराश में काफी आराम मिलेगा।

अदरक और नींबू का रस: अगर गले की खराश से परेशान हैं तो अदरक और नींबू के रस को मिलाकर पी लें। आप गुनगुना पानी लें और इसमें अदरक और नींबू का रस मिलाएं। इस पानी को रोजाना पीने से सर्दी-जुकाम में भी आराम मिलेगा।

Highlights:

गले की खराश मिटाने के लिए आप अदरक का सेवन कर सकते हैं।

अदरक सर्दी-जुकाम को मिटाने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है।

करता है। आप अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।