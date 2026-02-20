Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Ginger Benefits for Sore Throat: जब मौसम बदलता है तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें सबसे आम है-गले की खराश। दरअसल, मौसम में बदलाव की वजह से गला संवेदनशील हो जाता है, इससे बैक्टीरिया और वायरस आसानी से गले के ऊतकों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे में नमी कम होने लगती है और गला सूखने लगता है। ऐसे में जब धूल, प्रदूषण या पराग कण गले तक पहुंचते हैं, तो इससे एलर्जी हो जाती है और गले में खराश होने लगती है। बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम और संक्रमण से लड़ने में भी मदद मिलती है। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं गले की खराश मिटाने के लिए अदरक कैसे खाना चाहिए?
अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो गले की खराश को मिटाने में असरदार होते हैं। अगर आप रोजाना अदरक का सेवन करेंगे, तो इससे गले की खराश, जलन और खांसी से काफी राहत मिलेगी। दरअसल, अदरक संक्रमण से लड़ने में मददकरता है। अगर आप कुछ दिनों तक रोजाना अदरक का सेवन करेंगे, तो इससे दर्द को कम करने और कफ को निकालने में मदद मिल सकती है। अदरक में जिंजरोल होता है, जो गले की सूजन से तुरंत राहत दिलाता है। इसलिए अगर बदलते मौसम में आपको गले की खराश, सर्दी-जुकाम या संक्रमण परेशान करते हैं, तो अदरक को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।
अगर आप गले की खराश से परेशान हैं तो अदरक को कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information