बालों में डैंड्रफ होना एक आम समस्या हो गया है। खासकर जब सर्दियों का मौसम होता है तब बालों में ज्यादा रूसी हो जाती है। कई घरेलू रेमेडी का प्रयोग करने से इस डैंड्रफ को कम किया जा सकता है। सभी को नींबू के फायदों के बारे में पता है। यह सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स सभी घरों में उपलब्ध होता है। नींबू का मुख्य तत्व सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड की वजह से ही डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। नींबू का प्रयोग करने से आपके बालों की जड़ों से डैंड्रफ खत्म हो सकता है। नींबू में फंगस से लड़ने वाले गुण भी होते हैं जो सिर में इन्फेक्शन का रिस्क भी कम करता है। आइए जानते हैं नींबू कैसे बालों को डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है।

How Do You Use Lemon to Treat Dandruff?