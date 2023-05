Nutmeg Benefits and Uses- जायफल के फायदे, औषधीय गुण, लाभ और नुकसान

जायफल (Nutmeg) अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुणों से समृद्ध मसाला है। जिसे आयुर्वेद में एक जड़ी-बूटी के रूप में जाना जाता है।

Nutmeg in hindi: भारतीय गरम मसालों में शामिल जायफल एक आयुर्वेदिक हर्ब भी हो जो अपनी खास महक और स्वाद के लिए जाना जाता है। पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जायफल एक विशेष प्रकार की हर्ब है, जिसे मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस (Myristica fragrans) नामक पेड़ के बीज से प्राप्त किया जाता है। जायफल को अंग्रेजी में नटमेग (Nutmeg) के नाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस हौट (Myristica fragrans houtt) है। भारतीय और दक्षिण एशियाई रसोइयों में जायफल का इस्तेमाल विभिन्न मिठाइयों और पकवानों सहित कई प्रकार के व्यंजनों में एक मसाले के तौर पर किया जाता है जो भोजन का स्वाद, फ्लेवर और रंग बेहतर बनाता है।

स्वाद के जायफल कई प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भी समृद्ध होता है और इन्हीं गुणों के चलते जायफल का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने और उसके लक्षणों से राहत पाने में के लिए किया जाता हैं। आयुर्वेद व सिद्ध जैसी कई प्राचीन चिकित्सा प्रणालियां हैं, जिनमें जायफल को एक महत्वपूर्ण औषधी का स्थान दिया गया है। इस लेख में जायफल के सेवन के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों और गुणों के अलावा इसके उपयोग के तरीकों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके विभिन्न प्रभावों के बारे में आप पढ़ सकेंगे। (benefits and side effects of Nutmeg in hindi)

जायफल के फायदे (Benefits of Nutmeg in hindi)

जायफल में कई ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, जो न सिर्फ अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करते हैं, बल्कि इनसे समस्त शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है -

1. दांतों को स्वस्थ रखें जायफल से (Nutmeg benefits for teeth in hindi)

जायफल के तेल में कई प्रभावी तत्व पाए जाते हैं, जो दांतों को विभिन्न बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं। जायफल में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो दांतों में संक्रमण होने से भी बचाते हैं।

2. जायफल करे मूड में सुधार (Mood booster foods)

नर चूहों पर कुछ अध्ययन किए गए और पाया कि जायफल उनके शरीर में एक एंटीडिप्रेसेंट (अवसाद दूर करने की दवा) के रूप में काम करता है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में भी जायफल को शारीरिक व मानसिक शक्ति प्रदान करने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है।

3. अच्छी नींद लाने में मदद करे जायफल

कुछ अध्ययन बताते हैं कि जायफल का उचित सेवन करने से न सिर्फ नींद की गुणवत्ता (sleep quality) में सुधार होता है साथ ही आप लंबे समय तक सो पाते हैं। हालांकि, जायफल नींद प्रदान करने में मनुष्यों पर कितना प्रभावी है, इसपर अभी भी रिसर्च चल रही हैं।

4. सूजन व लालिमा को कम करने में प्रभावी है जायफल

जायफल में पर्याप्त मात्रा में सेबिनेन (Sebinene), टर्पिनिओल (Terpineol) और पिनेन (Pinene) जैसे एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड पाए जाते हैं जिन्हें मोनोटर्पेनेज (Monoterpenes) कहा जाता है। ये यौगिक शरीर में लंबे समय से हो रही सूजन व लालिमा जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। अर्थराइटिस, डायबिटीज व हृदय रोगों के मरीजों में सूजन व लालिमा जैसे लक्षणों को कम करने के लिए जायफल को प्रभावी माना गया है।

5. जायफल करे डायबिटीज को कम

कुछ अध्ययन बताते हैं कि जायफल का नियमित रूप से सेवन करने से अग्नाशय की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल या रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

6. जायफल करे हृदय रोग होने के खतरे को कम

कुछ रिसर्च बताती हैं कि जायफल का नियमित रूप से सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

हालांकि, ऊपर बताए गए जायफल के स्वास्थ्य लाभ अलग-अलग अध्ययनों पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ अध्ययन चूहों व अन्य जानवरों पर किए गए हैं। हर व्यक्ति की शारीरिक तासीर अलग होती है और जायफल अलग तरीके से उनके शरीर में काम करता है। इसलिए, जायफल से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती है।

जायफल के नुकसान (Side effects of Nutmeg)

यदि जायफल का उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो काफी दुर्लभ मामलों में इसका शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। हालांकि, इसका अधिक सेवन करने से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जायफल में मायरिस्टिन (Myristicin) और सैफरॉले (Safrole) नामक यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें मतिभ्रम, उलझन व अन्य भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। जायफल को अन्य दवाओं के साथ लेने पर शरीर में रिएक्शन भी हो सकता है और ऐसे में यह एक नशीली दवा के रूप में काम कर सकता है। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या के उपचार के रूप में जायफल का सेवन करने पर विचार कर रहे हैं, तो डॉक्टर से इस बारे में संपर्क अवश्य करें।

जायफल का का उपयोग कैसे करें (How to use Nutmeg)

जायफल को मीठे व नमकीन कई अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कढ़ी, खीर और कुछ प्रकार के पेय पदार्थ आदि। इसके स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए सदियों से ही इसका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जा रहा है। जायफल का सेवन निम्न तरीके से किया जा सकता है -

एक कप चाय, कॉफी या दूध में आधा चम्मच पिसा हुआ जायफल डालकर

ओटमील, दलिया या खिचड़ी में मिलाकर

सूप या रस में मिलाकर

हालांकि, आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी मात्रा में जायफल का सेवन उचित रहता है यह जानने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें।