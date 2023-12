Year Ender 2023: इस साल लोगों ने गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां, जानें क्या है इनमें खास

Herbs health benefits: गूगल पर इस साल सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली जड़ी-बूटियों में से कुछ के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं, साथ ही इनसे मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।

One of the most searched ayurvedic herbs on google and their health benefits: पहले ऋषि-मुनियों के समय में दवाएं नहीं होती थी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से ही बीमारियों को दूर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज लोगों ने इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, आज के समय में भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। सभी जड़ी-बूटियों को तो नहीं लेकिन कुछ हर्ब्स ऐसी हैं, जिन्हें आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है और वे उतने ही प्रभावी तरीके से काम करती हैं। इन प्रभावी रूप से काम करने वाली जड़ी बूटियों में कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें इस साल यानी 2023 में गूगल पर काफी सर्च किया गया है। इस लेख में उन जड़ी-बूटियों के बारे में और साथ ही उनसे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताने वाले हैं।

1. शतावरी (Health benefits of Shatavari)

भारत व उसके आसपास के देशों में पाई जाने वाली खास जड़ी बूटी शतावरी स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसका वानस्पतिक नाम एस्परगस रेसमोसस (Aspargus racemosus) है। शतावरी पौधे की जड़,तना, पत्ते और फूल आदि में अनेक औषधीय गुण छिपे होते हैं, जिनका इस्तेमाल कई समस्याओं का इलाज करने में मदद मिलती है।

2. तुलसी (Health benefits of basil)

तुलसी अनेक स्वास्थ्य गुण वाला एक खास पौधा है, जिसके पत्तों में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। भारत में तुलसी घर-घर में पाई जाती है और इसका इस्तेमा रोजाना चाय, चटनी व दूध आदि में इस्तेमाल किया जाता है। कई बीमारियों के घरेलू उपाय के रूप में भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं।

TRENDING NOW

3. हल्दी (Health benefits of turmeric)

हल्दी का इस्तेमाल एक मसाले के रूप में किया जाता है और कच्ची हल्दी का इस्तेमाल एक औषधि के रूप में किया जाता है। हल्दी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिनमें कई तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के रूप में किया जाता है।

4. नीम (Health benefits of Neem)

नीम अनेक आयुर्वेदिक गुण वाला पेड़ है, जिसके पत्ते, छाल, फल और टहनियों का इस्तेमाल स्वास्थ्य से जुड़ी अलग-अलग बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है। भारत, पाकिस्तान, थाइलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में यह पेड़ पाया जाता है। आयुर्वेद में नीम का इस्तेमाल स्वास्थ्य से जुड़ी कई बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है।

5. अश्वगंधा (Health benefits of Ashwagandha)

अश्वगंधा दुनियाभर में प्रचलित एक बेहद प्रभावी रूप से काम करने वाली जड़ी-बूटी है, जिसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। यह एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। साथ ही अश्वगंधा में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-हाइपरटेंसिव गुण भी पाए जाते हैं। अश्वगंधा भारत व अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

You may like to read