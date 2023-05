Fennel Benefits and Uses- सौंफ के फायदे, औषधीय गुण, लाभ और नुकसान

सौंफ को एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर या पाचन बढ़ाने वाले बीजों के तौर पर पहचाना जाता है। वहीं, आयुर्वेदिक तरीकों से सौंफ से कई प्रकार की दवाएं और घरेलू नुस्खों में भी यह काफी प्रयोग किया जाता है।

Fennel Seeds Health Benefits: सौंफ वनस्पति से प्राप्त होने वाला एक खास सुगंध वाला पौधा है, जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से चाय व अन्य कई मीठे पकवानों की सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। सौंफ में अनेक प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक गुण भी पाए जाते हैं और इसलिए कई समस्याओं के इलाज के लिए इसे एक घरेलू उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में हजारों सालों से सौंफ का इस्तेमाल अलग-अलग दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। यह दुनियाभर के सभी हिस्सों में एक मसाले के रूप में भी प्रचलित है। इसका अंग्रेजी नाम फेनल (Fennel) और वैज्ञानिक नाम फीनिक्युलम वल्गरे (Foeniculum vulgare) है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में हुई थी और आजकल इसे दुनिया के कई हिस्सों में उगाया जाता है।

सौंफ के लाभ (Benefits of Fennel)

1. पाचन व चयापचय में सुधार

सौंफ में पाया जाने वाला विशेष फाइबर (Dietary Fiber) कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है, जिससे पाचन प्रणाली को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद मिलती है। सौंफ में विटामिन बी6 भी पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और प्रोटीन को अमीनो एसिडमें तोड़कर शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है।

2. मासिक धर्म में लाभ

कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान सौंफ के तेल या सौंफ के पौधे का रस निकालकर उसका सेवन करने से दर्द को कम किया जा सकता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अधिक दर्दहोता है, वे डॉक्टर से अनुमति लेकर सौंफ का इस्तेमाल कर सकती हैं।

3. सूजन कम करे

सौंफ में कोलाइन (Choline) नामक एक बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाया जाता है, जो लंबे समय से हो रही सूजन व लालिमा को कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को त्वचा या जोड़ों में सूजन की समस्याएं हैं उनके लिए सौंफ का सेवन काफी लाभदायक हो सकता है।

4. कोलिक में लाभ

कुछ रिसर्च बताती हैं कि स्तनपान करने वाले जिन शिशुओं को कोलिक का दर्द हो रहा है उनके लिए सौंफ का सेवन लाभदायक हो सकता है। सौंफ में मौजूद तत्व कोलिक के दर्द को कम करने में मदद करते हैं, जिससे बच्चे को राहत मिल पाती है। हालांकि, आपको कितनी मात्रा में सौंफ देना है या बच्चों के डॉक्टर से पूछ लें।

5. उच्च रक्तचाप कम करे

जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए भी सौंफ एक लाभदायक घरेलू उपचार बन सकता है। सौंफ में पोटेशियम, कैल्शियम और मैगनिशियम समेत कई आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो बढ़े हुए रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं।

6. हृदय को स्वस्थ रखे

सौंफ में पोटेशियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन बी-6 और फाइटोन्यूट्रिएंट्स आदि पाए जाते हैं, जो एलडीएल को कम करने के साथ-साथ दिल को भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सौंफ में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो रक्त में कोलेस्टेरॉल की कुल मात्रा को कम करता है और परिणामस्वरूप हृदय स्वस्थ रहता है।

7. हड्डियों को मजबूत बनाए

सौंफ में मौजूद विटामिन और मिनरल हड्डियों का निर्माण करने और उन्हें शक्ति देने में मदद करते हैं। सौंफ में मौजूद पोटेशियम हड्डियों को संरचना प्रदान करता है। हड्डियों में मौजूद विटामिन के हड्डियां टूटने के खतरे को कम करता है।

8. कैंसर के खतरे को कम करे

सौंफ में सेलिनियम (Selenium) नामक एक विशेष मिनरल पाया जाता है, जो बहुत ही कम फलों व सब्जियों में पाया जाता है। सेलिनियम लीवर की एंजाइम गतिविधियों को बढ़ाता है, जिसकी मदद से कई कैंसर कारक यौगिकों को शरीर से निकालने में मदद मिलती है। सेलेनियम सूजन कम करने और ट्यूमर को रोकने में भी मदद करता है।

सौंफ के नुकसान (Side effects of Fennel)

यदि सौंफ को उचित मात्रा में भोजन में मिलाकर इसका सेवन किया जा रहा है, तो यह आमतौर पर सभी के लिए सुरक्षित होता है। हालांकि, यदि इसे अधिक मात्रा में या लगातार लंबे समय तक लिया जा रहा है, तो इसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं जैसे उल्टी, मतली, पेट में दर्द व जलन आदि। यदि आप इन दवाओं के साथ-साथ अधिक मात्रा में सौंफ का सेवन कर रहे हैं, तो शरीर में पोटेशियम का स्तर अत्यधिक बढ़ सकता है। पोटेशियम का स्तर बढ़ने से गुर्दे संबंधी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। ( side effects of fennel seeds in hindi)

सौंफ का उपयोग कैसे करें (How to use Fennel Seeds)

सौंफ का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में खुशबू लाने के लिए किया जाता है। भारतीय लोग चाय में सौंफ के बीज डालकर पीना पसंद करते हैं। हालांकि, सौंफ का इस्तेमाल सिर्फ व्यंजनों में खुशबू व स्वाद लाने के लिए नहीं बल्कि कई घरेलू उपचारों में भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही सौंफ का इस्तेमाल कई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है।

आप सौंफ का सेवन इस प्रकार कर सकते हैं -

एक कप चाय में ¼ सौंफ मिला कर सेवन करें

सौंफ के कुछ दानों को कुछ देर के लिए मुंह में डालकर चबाएं

खीर में भी सौंफ का इस्तेमाल किया जा सकता है

सौंफ का अधिक सेवन कुछ लोगों के शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, इसलिए डॉक्टर द्वारा सुझाई गई मात्रा के अनुसार ही सौंफ का सेवन करना चाहिए। (right way of consuming fennel seeds in hindi)