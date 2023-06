सर्दी-खांसी, गले में खराश को जड़ से करना है खत्म तो रात में खाएं बस 1 लौंग, जानें इसे खाने के 5 फायदे

पेट से संबंधित समस्याओं जैसे कब्ज, पेट दर्द, गैस, बदहजमी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले लौंग खाकर पानी पी लें। जानें, रात में लौंग खाने के फायदों (Benefits of cloves) के बारे में।

Health Benefits of Cloves in Hindi: लौंग का इस्तेमाल दांतों और मसूड़ों की समस्या को दूर करने के लिए वर्षों से किया जा रहा है। लौंग को साबुत खाएं, लौंग वाली चाय पिएं, लौंग के तेल का करें इस्तेमाल या फिर सोने से पहले रात में लौंग खाकर पानी पिएं, हर तरह से लौंग (Cloves benefits in Hindi) फायदेमंद होती है। लौंग में कई पोषक तत्व होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटैशियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, खनिज, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन आदि तत्वों से भरपूर लौंग कई तरह से शरीर को लाभ देती है। इतना ही नहीं लौंग में एंटीस्पामोडिक और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो पाचन को दुरस्त रखते हैं।

यदि आपको पेट संबंधित समस्याएं जैसे कब्ज, पेट दर्द, गैस, बदहजमी, जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होता है, तो रात में सोने से पहले लौंग खाकर पानी पीने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। रात में लौंग का सेवन (Cloves in Hindi) करने से पाचनशक्ति को मजबूत बनाने के साथ ही पेट संबंधित समस्याओं को भी आप दूर कर सकते हैं।

लौंग खाने के फायदे (Benefits of eating cloves before bed)

1. खांसी-जुकाम दूर करे लौंग का सेवन

इम्यून सिस्टम कमजोर होने से भी बार-बार खांसी और सर्दी-जुकाम (cloves Cure cough cold in Hindi) होती है। लौंग में मौजूद विटामिन सी (Vitamin C) इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। रात में सोने से पहले दो लौंग चबाकर पानी पी लें, खांसी से राहत मिलेगी। यह सर्दी-जुकाम और जमे हुए कफ को ढीला करता है। आप लौंग को भूनकर चबाकर खाएं और फिर गुनगुना पानी पी लें।

2. पेट में हो गए हैं कीड़े तो सोने से पहले खाएं लौंग

लौंग में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण पेट में मौजूद कीड़ों का नाश करता है। पेट में कीड़े या बैक्टीरिया होने से दस्त, पेट में दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, पेचिश जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यदि आप लौंग का सेवन करते (laung khane ke fayde in hindi) हैं, तो पेट से संबंधित इन सभी रोगों से बचे रहेंगे।

3. लिवर को हेल्दी रखे लौंग

लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व होता है, जो लिवर को हेल्दी रखता है। लौंग खाने से लिवर अपना काम सही तरीके से कर सकता है। लिवर से संबंधित खतरनाक रोग जैसे फैटी लिवर, सिरोसिस के होने की संभावनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लौंग (Laung) लिवर में होने वाले सूजन को भी कम करता है।

4. ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए सोने से पहले खाएं लौंग

लौंग ब्लड शुगर को भी बढ़ने नहीं देता है। लौंग में नाइजेरिसिन नामक तत्व होता है, जो इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है। डायबिटीज रोगियों का लौंग का सेवन रात में जरूर करना चाहिए।

5. रात में लौंग खाने से सुबह पेट होता है साफ

कब्ज से रहते हैं हरदम परेशान, तो सोने से पहले लौंग खाकर एक गिलास गुनगुना पानी पी लें। सुबह आपको मल त्याग करने में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही पाचनतंत्र भी हेल्दी रहेगा।

