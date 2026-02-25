Add The Health Site as a
बवासीर में कपूर और केला का कमाल! आयुर्वेदाचार्य ने बताया खाने का सही तरीका, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

Benefits of banana and kapoor for piles according to ayurveda: आयुर्वेद के अनुसार केला पाचन सुधारकर कब्ज दूर करता है, जबकि कपूर सूजन, दर्द और जलन में राहत देता है। आइए जानते हैं बवासीर में केला और कपूर खाने के फायदों के बारे में।

बवासीर में कपूर और केला का कमाल! आयुर्वेदाचार्य ने बताया खाने का सही तरीका, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Chetan Sharma

Written by Ashu Kumar Das |Published : February 25, 2026 5:32 PM IST

Benefits of banana and kapoor for piles according to ayurveda: बवासीर (पाइल्स) आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। खानपान गलत होना, लंबे समय तक बैठना, जीवनशैली खराब होने के कारण पहले लोगों को कब्ज की समस्या होती है। कब्ज की परेशानी जब लंबे समय तक ठीक नहीं होती है, तो यह धीरे-धीरे बवासीर का रूप ले लेती है। आयुर्वेद में बवासीर को अर्श रोग कहा जाता है और इसके इलाज में प्राकृतिक उपायों पर विशेष जोर दिया जाता है। केला और कपूर का उपयोग आयुर्वेदिक परंपरा में पाचन सुधारने, सूजन कम करने और दर्द से राहत देने के लिए किया जाता रहा है।

फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के सीनियर आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉ. चेतन शर्मा (Dr. Chetan Sharma, Senior Ayurveda Consultant, Sarvodaya Hospital, Sector 8) के अनुसार, बवासीर के मरीज अगर कपूर और केले को सही तरीके से खाएं तो इससे बवासीर की समस्या में काफी आराम मिल सकता है।

आयुर्वेद में बवासीर का कारण

डॉ. चेतन शर्मा बताते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार बवासीर मुख्य रूप से वात और पित्त दोष के असंतुलन के कराण होती है। आयुर्वेद मानता है कि जब वात दोष सही नहीं होता है, तो कब्ज और ड्राईनेस की समस्या सामने आती है। वहीं, पित्त दोष सही न होने पर जलन, सूजन और रक्तस्राव होता है। इसलिए बवासीर के इलाज में पाचन सुधार, सूजन कम करना और शीतल प्रभाव देना जरूरी माना जाता है।

बवासीर में केला और कपूर खाने के फायदे

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बताते हैं कि बवासीर में केला और कूपर पारंपरिक रूप से खाया जा रहा है। केला आयुर्वेद में पाचन सुधारने वाला और मल को मुलायम बनाने वाला फल माना जाता है। केला खाने से मल मुलायम बनता है। इससे मल त्याह की प्रक्रिया आसान हो जाती है और सुबह बिना किसी दवाब के मल बाहर आ जाता है। जो बवासीर में होने वाली परेशानी को कम करता है।

  1. पाचन शक्ति सुधारता है- केला और कपूर का मिश्रण खाने से आंतों की कार्यप्रणाली संतुलित होती है। यह मिश्रण पाचन शक्ति को सुधार कर पेट को साफ रखने में मदद करता है। रोजाना अगर सही मात्रा में केला और कपूर खाने से बवासीर के दर्द और अन्य परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।
  2. सूजन कम करने में मददगार- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी एक रिसर्च बताती है कि केले में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने में मदद करते हैं। जब केले को कपूर के साथ मिलाकर खाया जाता है, तो बवासीर में होने वाले दर्द की परेशानी कम होती है।
  3. आंतों की परत की सुरक्षा- कपूर (Camphor) आयुर्वेद में शीतल, सूजनरोधी और जीवाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। केला और कपूर खाने से आंतों की परत को सुरक्षा मिलती है। बवासीर में केला और कपूर का मिश्रण खाने से दर्द और सूजन घटती है।
  4. जलन और खुजली से राहत- बवासीर की परेशानी में कुछ लोगों को मल द्वार पर खुजली और जलन की परेशानी होती है। केला और कपूर का मिश्रण बवासीर में होने वाली जलन और खुजली को भी कम करता है। यह प्रभावित स्थान पर ठंडक प्रदान कर जलन और खुजली से राहत देता है।
  5. संक्रमण का खतरा कम- केला और कपूर बवासीर के कारण मल द्वार पर होने वाले संक्रमण को भी रोकता है। दरअसल, कपूर में एंटी- सेप्टिक गुण होते हैं, जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं।

बवासीर में केला और कपूर कैसे खाएं?

  • अगर आप बवासीर में केला और कपूर खाना चाहते हैं तो एक पका हुआ केला लें।
  • केले में चुटकी भर शुद्ध आयुर्वेदिक कपूर मिलाया जाता है (केवल वैद्य की सलाह से)
  • बवासीर की परेशानी में सुबह खाली पेट केला और कपूर के मिश्रण का सेवन करें।

कुछ सावधानियां भी रखें

  1. बवासीर की परेशानी में केला और कपूर का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करें।
  2. बाजार में मिलने वाला पूजा वाला कपूर खाने योग्य नहीं होता है। खाने के लिए सिर्फ आयुर्वेदिक कपूर खाना चाहिए।
  3. गलत मात्रा में केला और कपूर का सेवन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए बिना विशेषज्ञ सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

Highlights

  • बवासारी में केला और कपूर खाना फायदेमंद होता है।
  • खाने के लिए भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए।
  • बवासीर होने पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More