शरीर की सूजन दूर करने में मदद करेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां, जानें प्रयोग का तरीका

शरीर की सूजन दूर करने में मदद करेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां, जानें प्रयोग का तरीका

Herbs To Reduce Inflammation: शरीर में लंबे समय तक सूजन कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। इससे राहत पाने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का उपयोग कर सकते हैं।

Herbs To Reduce Inflammation: क्या आपके जोड़ों और मांसपेशियों में अक्सर दर्द रहता है? अगर हां, तो यह शरीर में सूजन के कारण हो सकता है। अक्सर लोगों को हाथ, पैर और मुंह सहित शरीर के कई हिस्सों में सूजन का सामना करना पड़ता है। वैसे तो यह कोई गंभीर समस्या नहीं है और कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर लंबे समय तक शरीर में सूजन बनी रहे, तो यह कई अन्य गंभीर रोगों का भी कारण बन सकती है। शरीर में लंबे समय तक क्रॉनिक सूजन के कारण मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। शरीर में सूजन होने पर व्यक्ति को हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कई बार यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति को पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इन दवाइयों का ज्यादा सेवन करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में, आप चाहें तो शरीर में सूजन की समस्या से निजात पाने के लिए आयुर्वेद की ओर रुख कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई जड़ी-बूटियां हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने के लिए प्रभावी (Ayurvedic herbs to reduce inflammation in the body In Hindi) साबित हो सकती हैं। तो, आईए, इस लेख में जानते हैं ऐसे ही कुछ कारगर जड़ी- बूटियों के बारे में -

अश्वगंधा

आयुर्वेद में अश्वगंधा का उपयोग एक शक्तिशाली औषधि के रूप में किया जाता है। शरीर की सूजन को कम करने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इसका प्रयोग करने से शरीर में कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है, जो तनाव के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप शरीर की सूजन से परेशान हैं, तो अश्वगंधा चूर्ण या टेबलेट का सेवन एक्सपर्ट की सलाह पर कर सकते हैं।

हल्दी

आयुर्वेद में हल्दी को औषधीय गुणों का खजाना कहा जाता है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, जो सूजन और दर्द से राहत दिलाने में प्रभावी होते हैं। अगर आप शरीर की सूजन से परेशान हैं, तो हल्दी का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास गर्म दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करें। रोज रात में सोने से पहले इसका सेवन करें। इससे आपको दर्द और सूजन से जल्द राहत मिल सकती है।

TRENDING NOW

त्रिफला

त्रिफला तीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों आंवला, हरीतकी और बिभीतकी का मिश्रण है। शरीर की सूजन से राहत पाने के लिए आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पेट दर्द और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए आप त्रिफला चूर्ण का सेवन गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं।

अरंडी का तेल

शरीर में सूजन की समस्या से राहत पाने के लिए आप अरंडी के तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें एंटी- इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो जोड़ों और मांसपेशियों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप अरंडी के तेल को गुनगुना करके प्रभावित हिस्से पर लगाएं। फिर हल्के हाथों से कुछ देर मसाज करें। दिन में 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराने से आपको जल्दी आराम मिल सकता है।

ब्राह्मी

शरीर की सूजन को कम करने के लिए ब्राह्मी एक प्रभावशाली जड़ी-बूटी साबित हो सकती है। ब्राह्मी में एंटी- इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद गुण शारीरिक और मानसिक तनाव से भी राहत दिला सकते हैं।

You may like to read

शरीर की सूजन से राहत पाने के लिए आप इन आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो इनका इस्तेमाल करने से पहले हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें।

RECOMMENDED STORIES