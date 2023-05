Ashwagandha Benefits and Uses- अश्वगंधा के फायदे, औषधीय गुण, लाभ और नुकसान

अश्वगंधा कमजोरी से छुटकारा दिलाने के लिए भारत में एक बहुत अधिक इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब है। इसे आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में काफी महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

Ashwagandha Benefits and Uses in Hindi.अश्वगंधा एक सदाबहार जड़ी-बूटी है, जो एशिया व अफ्रीका के कई हिस्सों में उगती है। अश्वगंधा से घौड़े जैसी गंध आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। अश्वगंधा एक झाड़ी के प्रकार का पौधा होता है, जिसकी जड़ों और फलों दोनों में अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं।

अश्वगंधा, को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारं में इंडियन जिनसेंग (Indian Ginseng) के नाम से भी पहचाना जाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए अश्वगंधा का सेवन लाभकारी माना जाता है क्योंकि, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन (hypertension) के मरीजों के लिए भी अश्वगंधा के सेवन के विशेष फायदे हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट् से समृद्ध होने के कारण शरीर की रोग-प्रतिरोधक शक्ति (Immune Power_ बढ़ाता है और साथ ही तनाव और चिंता जैसे मानसिक विकारों से भी राहत दिलाता है। इस गुणकारी जड़ी-बूटी के सेवन से शरीर और स्वास्थ्य को होनेवाले फायदों के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें यह पूरा लेख। (Health benefits of Ashwagandha)

अश्वगंधा के फायदे (Benefits of Ashwagandha)

अश्वगंधा में कई शक्तिशाली तत्व पाए जाते हैं, जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखते हैं। अश्वगंधा से मिलने वाले प्रमुख फायदों (ashwagandha ke fayde) के बारे में बात करें तो इससे होते हैं ये फायदे -

1. शरीर के तनाव को कम करे अश्वगंधा

शरीर का तनाव कम करनेमें अश्वगंधा को काफी प्रभावी औषधी माना जाता है। हालांकि, कुछ अध्ययनों में भी यह पाया है कि अश्वगंधा का सेवन करने से शरीर में स्ट्रेस के स्तर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। (ashwagandha ke fayde)

2. अश्वगंधा करे गठिया रोग के लक्षणों को दूर

अश्वगंधा में एंटीइंफ्लेमेटरी और पेनकिलर दोनों गुण पाए जाते हैं, जो गठिया के लक्षणों से निपटने में काफी मदद कर सकते हैं। 2015 में गठिया से ग्रस्त 125 लोगों पर कुछ अध्ययन किए गए और उसमें पाया कि अश्वगंधा दर्द व लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है।

3. अश्वगंधा से रखें हृदय को स्वस्थ

अश्वगंधा में कई स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं, जो हाई बीपी (High BP) और बैड कोलेस्टेरॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से अश्वगंधा का सेवन करने से हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।

4. डायबिटीज के लक्षणों को कम करे अश्वगंधा

कुछ स्टडी में यह पाया गया कि अश्वगंधा इंसुलिन (insulin) बनने की प्रक्रिया में सुधार करते हैं, जिससे रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए अश्वगंधा का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है।

5. अश्वगंधा करे कैंसर की रोकथाम

अश्वगंधा पर कुछ अध्ययन किए गए जिसमें पाया गया कि अश्वगंधा में विदएफेरिन (Withaferin) नामक यौगिक पाया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करता है।

अश्वगंधा से मिलने वाले उपरोक्त स्वास्थ्य लाभ अध्ययनों पर आधारित हैं। इनमें से अधिकतर अध्ययन जानवरों पर किए जाते हैं। वही अश्वगंधा हर व्यक्ति के शरीर में अलग रूप से काम कर सकता है, इसलिए अश्वगंधा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए।

अश्वगंधा के नुकसान (Side effects of Ashwagandha in Hindi)

यदि उचित मात्रा में अश्वगंधा का सेवन किया जा रहा है, तो अधिकतर लोगों के लिए यह सुरक्षित होती है। वहीं इसका अधिक मात्रा में या फिर लगातार लंबे समय तक सेवन करने से इससे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जिसमें पेटदर्द, जी मिचलाना, उल्टी और मतली आदि शामिल हैं।

कुछ लोगों को अश्वगंधा से एलर्जी भी हो सकती है और यह अन्य किसी दवा के साथ भी शरीर में रिएक्शन पैदा कर सकती है। इसलिए, यदि आप पहली बार अश्वगंधा का सेवन करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर से इस बारे में पूछ लेना चाहिए।

अश्वगंधा का उपयोग कैसे करें (How to use Ashwagandha)

अश्वगंधा को हजारों सालों से आयुर्वेद (Ayurveda) में इस्तेमाल किया जा रहा है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का इससे इलाज किया जाता है। आजकल मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जिसमें अश्वगंधा को सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा का सेवन कुछ इस प्रकार किया जा सकता है -

पानी या दूध में अश्वगंधा का पाउडर मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है।

मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। शहद या घी में मिलाकर अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं।

इस गुणकारी औषधी को चाय, सूप या काढ़ा बनाते समय अन्य सब्जियों के साथ मिलाया जा सकता है और इसका सेवन किया जा सकता है।

इसके कैप्सूल व टेबलेट (Ashwagandha Capsules) भी उपलब्ध हैं जिनका सेवन किया जा सकता है

हालांकि, कितनी मात्रा में अश्वगंधा आपके स्वास्थ्य के लिए उचित है इस बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करें।