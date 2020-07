Alcoholic Hepatitis in Hindi: ‘विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020’ (World Hepatitis Day 2020 in hindi) दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है वायरल हेपेटाइटिस (Viral Hepatitis) के प्रति वैश्विक स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना। प्रत्येक वर्ष एक थीम के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है। इस वर्ष की थीम ‘हेपेटाइटिस-मुक्त भविष्य’ ‘Hepatitis-free future’ है। इस थीम के तहत मांओं और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B) को रोकने पर जोर दिया जाएगा। 28 जुलाई को डब्लूएचओ (WHO) वायरस के मां से बच्चे के संचरण (mother-to-child transmission) की रोकथाम के लिए नए दिशा-निर्देशों को भी प्रकाशित करेगा। Also Read - दो साल दस महीने हुए पूजा भट्ट को शराब छोड़े, आप भी अपना सकते हैं ये उपाय

क्या कहते हैं डब्लूएचओ के आंकड़े

डब्लूएचओ के अनुसार, हेपेटाइटिस बी वायरस (Hepatitis B virus) से संक्रमित होकर प्रति वर्ष 900,000 मौतें होती हैं। दुनिया भर में लगभग 325 मिलियन लोग वायरल हेपेटाइटिस बी और सी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हेपेटाइटिस पांच प्रकार का होता है- ए, बी, सी, डी और ई। इनमें हेपेटाइटिस बी और सी सबसे खतरनाक होते हैं। इन्हें क्रोनिक हेपेटाइटिस (Chronic hepatitis) कहते हैं। इसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, नॉन-अल्कोहलिक हेपेटाइटिस आदि भी होते हैं। हम बात करेंगे अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में यहां…

क्या है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस

अल्कोहलिक हेपेटाइटिस (Alcoholic Hepatitis in hindi) अधिक मात्रा में शराब के सेवन से होता है। इससे लिवर में सूजन (liver inflammation) हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस सबसे अधिक उन लोगों में होता है, जो कई वर्षों से भारी मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। हालांकि, शराब का सेवन और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस (drinking and alcoholic hepatitis) के बीच संबंध जटिल है। शराब का हद से ज्यादा सेवन करने वालों में जरूरी नहीं कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो ही। यह बीमारी उन लोगों में भी हो सकती है, जो कम पीते हैं। यदि आपको टेस्ट में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस निकला है, तो आप शराब पीना छोड़ दें। जो लोग इस समस्या के होने पर भी अल्कोहल का सेवन करते रहते हैं, उनमें लिवर डैमेज (liver damage) और मौत का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है।

अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लक्षण (symptoms of alcoholic hepatitis)

अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के आम लक्षणों में त्वचा और आंखों के सफेद भाग का पीला होना, जिसे जॉन्डिस (jaundice) या पीलिया कहते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस (Alcoholic Hepatitis in hindi) के अन्य संकेत और लक्षण इस प्रकार हैं-

भूख में कमी

मतली और उल्टी

वजन कम होना

मुंह का सूखना (Symptoms of Alcoholic Hepatitis in hindi)

पेट में टेंडर्नेस, सूजन या दर्द महसूस करना

हल्का बुखार रहना

थकान और कमजोरी महसूस करना

मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे भ्रम

किडनी और लिवर फेलियर

अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के कारण (Causes of alcoholic hepatitis)

अल्कोहलिक हेपेटाइटिस (Alcoholic Hepatitis in hindi)) तब होता है, जब आप शराब का सेवन करते हैं। इस कारण से लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है। शराब से लिवर को कैसे नुकसान पहुंचता है, कैसे यह सिर्फ अधिक शराब पीने वालों को ही नुकसान पहुंचाता है, ये सभी बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं। लिंग (Sex), मोटापा, जेनेटिक फैक्टर्स, बिंज ड्रिंकिंग जैसी बातें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के खतरे को बढ़ाती हैं।

अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से बचाव (Prevention of alcoholic hepatitis)

1 शराब का सेवन करना छोड़ दें या बहुत सीमित मात्रा में करें।

2 हेपेटाइटिस सी (Hepatitis C) एक संक्रामक लिवर की बीमारी (Liver disease in hindi) है, जो वायरस के कारण होती है। इसका इलाज ना करवाया जाए, तो यह सिरोसिस (cirrhosis) का कारण बन सकता है। जो लोग हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त हैं और वे शराब पीते हैं, तो उनमें शराब ना पीने वालों की तुलना में सिरोसिस होने की अधिक संभावना होती है।

3 यदि आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो उस दौरान शराब का सेवन करना सुरक्षित होगा, इस बारे में पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें।

अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का निदान (Diagnosis of alcoholic hepatitis)

अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के टेस्ट में कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC)

लिवर फंक्शन टेस्ट

ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट्स

एब्डॉमिनल सीटी स्कैन

लिवर का अल्ट्रासाउंड

नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH)

नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (Nonalcoholic Steatohepatitis in hindi) नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (nonalcoholic-fatty liver in hindi) का एक एडवांस रूप है। नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लिवर में वसा (Fat) के निर्माण के कारण होता है। जब फैट बनता है, तो सूजन (inflammation) और डैमेज का कारण बनता है, इसे ही नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। जो लिवर में निशान (scarring of the liver) को जन्म दे सकता है। लीवर पर निशान पड़ना एक संभावित जानलेवा बीमारी है, जिसे सिरोसिस (cirrhosis) कहा जाता है।

हेपेटाइटिस से बचना है, तो खानपान में इन बातों का जरूर रखें ख्याल

नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस के लक्षण

थकान

पेट में ऊपर दीईं तरफ हल्का दर्द होना

नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस लिवर में सिरोसिस होने का कारण बन सकता है, इस स्थिति में कई लक्षण नजर आ सकते हैं, जो इस प्रकार है-

ब्लीडिंग होना

त्वचा में खुजली होना

उल्टी

पैरों में सूजन

भ्रम

ब्रूजिंग

उनींदापन

त्वचा पर मकड़ी जैसी रक्त वाहिकाएं (blood vessels)

नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस के कारण और खतरे

जिनका वजन अधिक है या मोटापे के शिकार हैं, उनमें नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। साथ ही ये निम्न रोगों से ग्रस्त लोगों में भी हो सकता है-

डायबिटीज

हाई कोलेस्ट्रॉल

हाई ट्राईग्लिसेराइड्स

खराब खानपान

मेटाबॉलिक सिंड्रोम

पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम

स्लीप एप्निया

हाइपोथाइरॉयडिज्म

