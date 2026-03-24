बहस होने के बाद Gen Z रिश्ते को सुधारना क्यों नहीं चाहते? जानिए कैसे काम करती हैं उनकी Psychology

Gen Z Mai Ghosting Kyu Badh Rhi Hai: आजकल कपल्स में रूठना मनाना कम हो गया है और एक-दूसरे को घोस्ट करने का चलन बढ़ गया है। ये रिश्तों को कैसे खराब कर रहा है, आइए जानते हैं।

Log Kuch Din Baat Karne Ke Baad Ghost Kyu Karte Hain: एक समय था जब कपल्स के बीच रूठना-मनाना लगा रहता था और प्यार बना रहता था। लेकिन जिस तरह तकनीकों का दौर बदला है, इसी के साथ रिश्तों की परिभाषाएं भी बदली हैं। जिसे साइकोलॉजी में Modern Relationship Dynamics और Emotional Disconnect के रूप में देखा जाता है। जेन जी की भाषा में बात करें तो अगर आप किसी से कुछ समय के लिए बात करते हैं तो यह टॉकिंग फेज कहलाता है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उनसे बात करते हैं और एक अच्छे रिलेशनशिप वाले कपल की तरह रहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देते हैं तो यह सिचुएशनशिप कहलाता है। इसी तरह का एक शब्द है घोस्टिंग। आपने कई बार सुना होगा कि किसी लड़के या लड़की ने अपने पार्टनर को घोस्ट कर दिया।

Gen Z किसी भी स्थिति को घोस्टिंग करना तब कहता है जब कोई आपसे हफ्ते या महीने भर अच्छे से बात करे और फिर अचानक ही बात करना बंद कर दे या गायब ही हो जाए। साइकोलॉजिस्ट और अचानक गायब हो जाना, जिसे साइकोलॉजी में Sudden Withdrawal Behavior और कई मामलों में Ambiguous Loss कहा जाता है, इस टर्म ने न जाने कितने रिश्ते तोड़े व खराब किए हैं। जी हां, आज के डिजिटल दौर में रिश्तों की परिभाषा तेजी से बदल रही है। पहले जहां रिश्तों में रूठना-मनाना एक इमोशनल अटैचमेंट और प्यार करने का तरीका होता था, आज वही चुप्पी और दूरी ने उसकी जगह ले ली है। यह सिर्फ एक सोशल ट्रेंड नहीं है बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ से जुड़ा बहुत ही जरूरी मुद्दा है। आइए जानें कैसे।

क्या कहती है साइकोलॉजी

साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति को बिना वजह बताए बात करना बंद कर देते हैं और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है व खुद पर डाउट करने लगता है। रिश्ते के इस पड़ाव को इमोशनल अवॉइडेंस कहा जाता है, जिसे जेन जी के शब्दों में घोस्टिंग कहा जाता है, जो अक्सर Avoidant Attachment Style से जुड़ा होता है, और सामने वाले में Cognitive Dissonance यानी भ्रम और self-doubt पैदा करता है।

रिलेशनशिप में घोस्टिंग क्यों बढ़ रही है?

बात न करना- घोस्टिंग में होता ही यही है कि लोग अपनी फीलिंग को खुल के सामने वाले के साथ शेयर नहीं करते हैं और बिना बात किए बात करना ही बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बात करने से उन्हीं का मूड खराब होगा, सामने वाला इमोशनल मेनूपुलेटकरेगा या स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए वे चुप रहना आसान समझते हैं। अपनी फीलिंग्स को दबा देना यानी Emotional Suppression और टकराव से बचना यानी Conflict Avoidance इस व्यवहार की मुख्य वजहें होती हैं।

डिजिटल रिलेशनशिप का असर

आजकल लोग सोशल मीडिया के जरिए ही अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं और डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म ने चैटिंग को जितना आसान बनाया है, उतना ही इमोशन्स को गायब कर दिया है। सामने बैठे व्यक्ति से कुछ बोला भी जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन बैठा व्यक्ति अगर मैसेज सीन या इग्नोर करके चला जाए तो हमारे पास उसा वेट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इसे Online Disinhibition Effect कहा जाता है, जहां व्यक्ति स्क्रीन के पीछे से कम जिम्मेदारी महसूस करता है, जिससे Emotional Accountability कम हो जाती है।

कॉन्फ्लिक्ट से डर

कुछ लोगों के बीच हफ्तेभर बात होने के बाद ही सब खत्म सा हो जाता है, जिसका कारण होता है उनके मतभेदों की बीच टकराव, दूसरे के प्रति रखी अपेक्षाओं को पूरा न होना और खुद को ऐसी जगह पाना जहां बहस या अपनी सफाई देना जायज न लगे। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेशनशिप में घोस्टिग की स्थिति पैदा होती है। इसे Fear of Confrontation और कई बार Rejection Sensitivity से जोड़ा जाता है ।

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इंस्टेंट ग्रैटीफिकेशन की आदत

इंस्टेंट ग्रैटीफिकेशन वह आदत होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को इसी समय पूरा करना चाहता है और तुरंत ही संतुष्टि चाहता है। लेकिन लगाई गई उम्मीदें पूरा न होने पर वह सामने वाले को घोस्ट करने लगता है। जैसे की आजकल Gen Z जो है वह मेहनत या एफर्ट्स नहीं करना चाहते, उन्हें अगर चीजें समय पर मिल जाएं तो ठीक वरना वह आगे बढ़ते हैं। यह आदत Low Frustration Tolerance से भी जुड़ी होती है।

मेंटल हेल्थ इश्यूज

कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में अपने दिमाग में अलग इमेज बना लेते हैं और जब असल में उस व्यक्ति से बात करते हैं तो पाते हैं कि यह वैसा नहीं है। साथ ही अनचाहे रिश्ते में या दोस्ती से जुड़े रहना हमें एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग और लो सेल्फ-एस्टीम का शिकार बनाता है जो घोस्टिंग की बड़ी वजह हो सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति खुद को व अपने मेंटल पीस को सेफ रखने के लिए दूरी बना लेता है। इसे Idealization vs Reality Gap कहा जाता है, यह Anxiety Attachment और Self-Esteem Issues को भी trigger करता है ।

क्यों खत्म हो रहा है रूठने मनाने का चलन?

देखें आज भी बहुत से कपल या लोग एक-दूसरे से रूठ रहे हैं और मना भी रहे हैं, लेकिन यह चीजें काफी हद तक बदल गई हैं। पहले जहां लोग एक दूसरे के लिए अलग से समय निकालते थे, पार्टनर को मनाते थे, आज लोग वह समय फोन पर कॉल करने, मैसेज करने और डेली के कामों पर ही लगा रहे हैं। भले ही आपके पास काम बहुत हो, लेकिन अपने पार्टनर के लिए अलग से समय निकलना, यह हर कपल के लिए बहुत जरूरी होता है।

वहीं आजकल ऑप्शन भी बहुत हो गए हैं, जैसे अगर कपल में से कोई एक भी नाराज होता है तो दूसरे व्यक्ति के पास बात करने के लिए अन्य लोग भी होते हैं। ऐसे में कपल के बीच दूरियां बढ़ने की संभावना अधिक होती है। से Emotional Investment Decline और Disposable Relationship Mindset के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग अपनी इस आदत को सुधारें।

आइए जानें घोस्ट करने की आदत को कैसे सुधारें?

कुछ बातें हैं जिनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे और घोस्टिंग करने व सहने की नौबत नहीं आएगी। जैसे-

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ओपन कम्युनिकेशन अपनाएं अपनाएं

नाराजगी या गुस्सा साइड रखें और अपनी फीलिंग को क्लियर बताएं

हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, चीजों पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करें

गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लें और सोच-समझकर जवाब दें

डिजिटल ब्रेक लें क्योंकि लगातार ऑनलाइन रहने से इमोशनल थकान बढ़ती है। समय-समय पर ब्रेक लेना जरूरी है।

एम्पैथी विकसित करें ताकि सामने वाले की भावनाओं को समझने में मदद मिले।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।