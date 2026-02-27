कैसे बहुत ज्यादा Compromise करना भी बन रहा है ब्रेकअप की वजह, रिश्ते को बचाना है तो न करें ये गलती

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Too Much Compromise in a Relationship: रिश्ता कोई भी हो वह प्यार भरोसे और आपसी समझदारी पर टिका होता है। कहते हैं कि हर रिश्ते में थोड़े बहुत समझौते करने जरूरी होते हैं, क्योंकि रिश्ते में जुड़े दोनों व्यक्ति अलग-अलग परिवेश से आते हैं और दोनों का स्वभाव भी अलग-अलग होता है। लेकिन जब यह समझौता केवल एक ही तरफ से होने लगे तो वही समझौता धीरे-धीरे रिश्ते की कमजोरी बन जाता है। ऐसे में कई बार लोग रिश्ते को बचाने के लिए अपनी भावनाएं, सपने और आत्मसम्मान तक दबा देते हैं। शुरुआत में यह त्याग जैसा लगने लगता है, लेकिन समय के साथ यही बात मन में नाराजगी और दूरी पैदा कर देती है। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं, तो कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। वह गलती कौन सी है लिए आज हम आपको बताते हैं।
जब आप हर बात सामने वाले की खुशी को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो सामने वाले उसे त्याग ना समझते हुए अपना हक समझने लगता है। परिणाम यह होता है कि आप अपनी पसंद नापसंद को भूलने लगते हैं और धीरे-धीरे अपनी ही पहचान खो बैठे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि रिश्ता तभी स्वस्थ रहता है जब दोनों अपनी अलग पहचान बनाए रखें।
कई बार हम अपनी बात इसलिए भी नहीं सामने वाले को बताते हैं कि इसे झगड़ा बढ़ सकते हैं और अपनी तकलीफ या सहमति बताने से हिचकिचाने लगते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जमा हुई बातें एक दिन बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। ऐसे में आपको खुलकर और शांत तरीके से बात करना जरूरी है।
आपको कभी अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। लेकिन अगर किसी रिश्ते में बार-बार अपमान, अनदेखी या गलत व्यवहार हो रहा है और आप सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए सहते जा रहे हैं, तो यह गलत है। किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी होता है जिसे समझौता कभी भी नहीं करना चाहिए।
रिश्ता तभी चलता है जब दोनों बराबर कोशिश करें। अगर एकतरफा से ही प्रयास हो रहे हैं और सिर्फ एक व्यक्ति ही हर बार झुक रहा है और दूसरा बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए रिश्ते को बचाने के लिए और उसे प्यार भरे रिश्ते में बदलने के लिए प्रयास दोनों तरफ से हूं यह बेहद जरूरी है।
विशेषज्ञ का कहना है कि समझौता करना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा समझौता करना रिश्ते को कमजोर बना सकता है। रिश्ते में प्यार के साथ-साथ आज सम्मान खुली बातचीत और सम्मान पूर्ण संवाद करना बेहद जरूरी है।इसलिए खुद को खोए बिना, समझदारी से रिश्ता निभाएं। क्योंकि हर चीज की तरह रिश्तों को चलाने के लिए भी एक सही बैलेंस की जरूरत पड़ती है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
