- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होती है। शादी के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल होती है- एक लड़की को, जो नए परिवार में खुद को ढालने के लिए हर संभव प्रयास करती है। शुरुआत में उसे नई फैमिली, नए लोग और नए नियमों के साथ जीना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नॉर्मल है। शुरुआत में हर लड़की को इस तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अगर आपकी भी नई-नई शादी हुई है और आपको लोगों के साथ एडजेस्ट करने में मुश्किल हो रही है, तो आप इन टिप्स को जरूर अपनाएं। इससे आपके लिए अपने ससुराल के सभी सदस्यों को पहचानने में आसानी होगी और आपको सभी पसंद भी करने लगेंगे।
हर रिश्ते को समय चाहिए होता है। शादी के बाद भी नई फैमिली और नए रिश्तों जगह बनाने के लिए समय लगता है। अक्सर लड़कियां पसंदीदा बहू बनने के लिए हर संभव कोशिश करने लगती है, भले ही उसमें उसे कितनी ही मुश्किलों से क्यों न गुजरना पड़े। इसकी वजह से वह खुद पर दबाव डालते लगती है और परफेक्ट बनने की पूरी कोशिश करती है। जबकि, इससे आपका मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है और आपको दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को ही न भूल जाएं। आप धीरे-धीरे सबका स्वभाव और उनकी आदतें समझें। इससे आपको नई फैमिली से पूरा प्यार और सपोर्ट भी मिलेगा।
नए परिवार में जाने के बाद सबसे पहले लोगों को पहचानने की कोशिश करें। इसके लिए आपको बोलने से ज्यादा, लोगों को सुनने पर फोकस करना जरूरी है। परिवार के हर सदस्य को समझने की कोशिश करें कि किस व्यक्ति को कौन-सी बातें अच्छी लगती हैं और किन बातों से वह दुखी होता है। अगर आप सभी को अच्छे से सुनेंगी, तो खुद को उनसे कनेक्ट कर पाएंगी और आप सबकी चहेती भी बन जाएंगी।
छोटी-छोटी बातें हर व्यक्ति पर बड़ा असर डालती है। आप परिवार के सभी सदस्यों की चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सभी की रिस्पेक्ट करें। लोगों के काम में हाथ बटाएं और अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, तो उसका धन्यवाद जरूर करें। अगर आप रिस्पेक्ट देंगी, तो आपको भी परिवारजनों से पूरा प्यार और सम्मान मिलेगा।
जब लड़कियां ससुराल जाती हैं, तो शुरू-शुरू में वह अपने मायके वालों के साथ तुलना करने लगती हैं। मेरे मायके में ऐसा होता था...वहां लोग ऐसा करते थे...इन सभी लाइन से दूर रहें। आपको यह समझना जरूरी है कि हर घर का अपना एक अलग तरीका होता है और धीरे-धीरे उसे अपनाने की कोशिश करें और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो ससुरालों वालों को भी समझाएं कि आपको किसी बात से तकलीफ हो रही है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
