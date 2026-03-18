बीवी के सही होने और भी उसका साथ न देना, इससे महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?

Women Mental Health After Marriage: कुछ पुरुष मां और पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई में नहीं पड़ते हैं, जबकि उनकी बीवी सही होती है। ऐसी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, आइए जानते हैं।

Husband Support Na Kare To Woman Ki Mental Health Par Kya Asar Padta Hai: भारतीय समाज में शादी को साझेदारी माना जाता है, जिसमें दो लोग एक-दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में पत्नी और मां के बीच झगड़ा होना और उसमें पति का पिस जाना हर घर की कहानी है, लेकिन अगर बीवी के सही होने पर भी पति साथ न दे, तो यह महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह स्थिति सिर्फ एक रिश्ते की समस्या नहीं होती, बल्कि यह महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है।

साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार, जब किसी महिला की बात सही होने के बावजूद उसे समर्थन नहीं मिलता, तो उसके भीतर धीरे-धीरे भावनात्मक तनाव बढ़ने लगता है। यह केवल एक घटना का प्रभाव नहीं होता, बल्कि बार-बार ऐसा होने से यह उसकी सोच, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को प्रभावित करने लगता है।

आत्मसम्मान पर असर

जब पत्नी को बार-बार यह महसूस कराया जाता है कि उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, तो उसका आत्मसम्मान कमजोर होने लगता है। वह खुद पर शक करने लगती है और अपने फैसलों को लेकर असुरक्षित महसूस करती है। यह आत्मसम्मान में कमी का कारण बनता है।

भावनात्मक अकेलापन

रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है साथ और समझ। लेकिन जब जीवनसाथी ही साथ न दे, तो महिला खुद को अकेला महसूस करने लगती है। यह अकेलापन धीरे-धीरे मानसिक दूरी में बदल सकता है। ऐसे में वह किसी से कोई बात भी शेयर नहीं कर पाती और सभी बातें मन में रखकर टेंशन का शिकार होती हैं।

चिंता और तनाव में बढ़ोतरी

ऐसी स्थिति में महिला हर बात को लेकर ज्यादा सोचने लगती है- क्या वह सच में गलत है? क्या उसे बोलना चाहिए या चुप रहना बेहतर है? इस तरह की सोच चिंता और तनाव को बढ़ा देती है।

अपनी आवाज दबाना

लगातार अनदेखी होने पर कई महिलाएं अपनी बात रखना ही बंद कर देती हैं। वे अपनी भावनाओं को दबाने लगती हैं, जिससे अंदर ही अंदर निराशा और दुख बढ़ता जाता है।

You may like to read

रिश्ते पर नकारात्मक असर

जब एक व्यक्ति को बार-बार नजरअंदाज किया जाता है, तो रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है। विश्वास कम होता है और संवाद कमजोर पड़ जाता है, जिससे संबंधों में खटास आ सकती है।

इस स्थिति को कैसे संभालें?

खुलकर संवाद करें- अपनी भावनाओं को शांत और स्पष्ट तरीके से अपने साथी के सामने रखें। यह बताएं कि आपको किस बात से दुख होता है और क्यों।

अपनी भावनाओं को समझें- खुद से ईमानदारी से बात करें और अपनी भावनाओं को पहचानें। यह समझना जरूरी है कि आपकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

सीमाएं तय करें- जहां जरूरी हो, वहां अपनी सीमाएं तय करें। हर बात को सहन करना समाधान नहीं है।

सपोर्ट सिस्टम बनाएं- दोस्तों, परिवार या किसी काउंसलर से बात करना मानसिक रूप से राहत दे सकता है।

आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें- खुद को कमतर न आंके। अपनी बात पर भरोसा रखें और खुद को महत्व दें।

आखिर में क्या बोलीं डॉक्टर सबा?

डॉ. मालिनी सबा कहती हैं कि एक स्वस्थ रिश्ते की नींव सम्मान, विश्वास और साथ पर टिकी होती है। अगर किसी महिला को बार-बार नजरअंदाज किया जाता है, तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जरूरी है कि रिश्तों में दोनों पक्ष एक-दूसरे की बात को समझें, सम्मान दें और सही समय पर साथ खड़े हों। क्योंकि जब साथ होता है, तभी रिश्ता मजबूत बनता है और जब साथ नहीं होता, तो सबसे पहले टूटता है विश्वास।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।