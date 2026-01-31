बेशुमार प्यार से भरे रिश्ते को भी दीमक की तरह खा जाती है जलन, जानें कैसे करें रिश्ते को मैनेज

Jealousy in Relationships: रिश्तों में आपस में जलन होना उनके लिए सबसे बड़ा दीमक होता है, जो अंदर ही अंदर रिश्तों को खा जाता है। इस लेख में हम आपको इसे मैनेज करने के कुछ तरीकों के बारे में भी बताने वाले हैं।

Rishton me Apasi Jalan ke Karan: ये बात तो अब पुरानी हो गई की रिश्ते को चलाने के लिए प्यार चाहिए होता है, क्योंकि सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको अपने आसपास मिल जाएंगे कि रिश्तों में प्यार होने के बावजूद भी आपसी झगड़े व कहा-सुनी चलती रहती है। उसके पीछे का कारण है आपसी जलन, जो रिश्ते में बेशुमार प्यार होने के बावजूद भी हो जाती है। अक्सर प्यार भरे रिश्तों की शुरुआत में जलन को प्यार या चिंता समझ लिया जाता है, लेकिन समय के साथ यह गलतफहमी, नियंत्रण और टकराव का रूप ले लेती है। युवा वर्ग इसका शिकार मुख्य रूप से है, लेकिन अन्य वर्ग भी इससे बचा नहीं है। जलन न सिर्फ रिश्तों की मिठास कम करती है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। आइए समझते हैं जलन के क्या कारण हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं और उसे मैनेज कैसे किया जा सकता है।

जलन की वजह क्या है?

जलन की जड़ अक्सर मुख्य रूप से असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और पुराने अनुभव यानी अतीत से जुड़ी होती है। बचपन के भावनात्मक घाव, पिछले रिश्तों में मिला धोखा या तुलना की आदत जलन जैसी भावना को जन्म देती है। ऐसे में कई बार व्यक्ति खुद को कमतर महसूस करने लगता है और उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका साथी उसे छोड़कर न चला जाए। यही कारण है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और यही डर धीरे-धीरे जलन में बदल जाएगा।

आपको पता भी नहीं चलेगा

जलन की सबसे बड़ी समस्या है व्यक्ति को खुद भी इसका कोई एहसास नहीं होता। वह अपने व्यवहार को ‘केयरिंग’ या ‘प्रोटेक्टिव नेचर’ समझ लेता है और उसे लगता है कि वह सही ही कर रहा है। ऐसे में बार-बार सवाल करना, फोन चेक करना या साथी की हर गतिविधि पर नजर रखना उसे सामान्य उसका प्यार जताने का तरीका लगता है, लेकिन सामने वाले के लिए यह घुटन और दबाव का कारण बन सकता है, फिर दोस्ती हो या फिर प्यार भरे संबंध।

स्वभाव हो जाता है आक्रामक

लगातार जलन जैसी भावना को महसूस करने से व्यक्ति चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है। ऐसे में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना, ताने देना या बेवजह झगड़े करना इसके आम लक्षण होते हैं। समय के साथ रिश्तों में यह स्थिति भावनात्मक दूरी, संवाद की कमी और यहां तक कि रिश्ते के टूटने की वजह भी बन जाती है। जानकार कहते हैं कि जलन की भावना अगर नियंत्रण में न रहे, तो यह मानसिक तनाव और अवसाद को बढ़ा देती है।

कैसे करें मैनेज

जलन की भावना को मैनेज करने के लिए सबसे पहले स्वीकार करें कि आप जलन महसूस कर रहे हैं। साथ ही खुद से ईमानदारी रखें और अपनी असुरक्षाओं को पहचानें। मन ही मन में सोचें और अपने पार्टनर की स्थिति में खुद को रख कर देखें। आप न असुरक्षाओं पर खुलकर संवाद कर सकते हैं और अपने डर को शांतिपूर्वक ढंग से शेयर करें। सबसे जरूरी है खुद के आत्मसम्मान पर काम करना, अपनी पहचान और खुशियों को सिर्फ रिश्ते तक सीमित न रखना। इससे आप खुद ब खुद इस जलन की भावना से आजाद हो जाएंगे। अगर ऐसा न हो तो काउंसलिंग या थेरेपी का सहारा लें। याद रखें, स्वस्थ रिश्ता वही होता है जहां भरोसा होता है जलन नहीं।

