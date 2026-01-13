'तुम बहुत सोचती हो'- पार्टनर का यह जवाब प्यार नहीं, Gaslighting है, ऐसे करें माइक्रो-अब्यूज़ से बाहर निकलने की शुरुआत

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
What is gaslighting : कई रिश्ते बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। न चीख-पुकार, न मारपीट, न बदतमीज़ी। फिर भी उस रिश्ते में रहने वाला व्यक्ति भीतर से लगातार थका हुआ, भ्रमित और भावनात्मक रूप से खाली महसूस करता है। वह खुद से पूछता है कि अगर सब कुछ ठीक है, तो उसे इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। यही वह जगह है जहाँ माइक्रो-अब्यूज़ की अवधारणा समझ में आती है।
माइक्रो-अब्यूज़ ऐसे व्यवहार होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन समय के साथ व्यक्ति की आत्म-सम्मान, भावनात्मक सुरक्षा और आत्म-विश्वास को धीरे-धीरे खोखला कर देते हैं। इनमें न तो खुली हिंसा होती है और न ही साफ़-साफ़ अपमान, लेकिन असर उतना ही गहरा होता है। ब्रेडक्रंबिंग, गैसलाइटिंग और स्टोनवॉलिंग ऐसे ही तीन पैटर्न हैं, जो आज के रिश्तों में आम होते जा रहे हैं और अक्सर पहचाने ही नहीं जाते।
माइक्रो-अब्यूज़ इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि यह अचानक नहीं होता। यह धीरे-धीरे रिश्ते की ज़मीन तैयार करता है। सामने वाला व्यक्ति कभी अच्छा होता है, कभी दूर, कभी समझदार, कभी बिल्कुल अनुपस्थित। इस अस्थिरता में रहने वाला इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह ज़्यादा मांग रहा है, ज़्यादा सोच रहा है या ज़्यादा संवेदनशील है। यहीं से आत्म-संदेह की शुरुआत होती है और यही माइक्रो-अब्यूज़ की सबसे बड़ी जीत होती है।
ब्रेडक्रंबिंग का मतलब है रिश्ते में इतना प्यार या ध्यान देना कि सामने वाला जुड़ा रहे, लेकिन इतना नहीं कि वह सुरक्षित महसूस करे। यह किसी को भावनात्मक रूप से इंतज़ार में रखने का तरीका होता है। कभी एक प्यारा मैसेज, कभी अचानक कॉल, कभी भविष्य की बातें, और फिर लंबे समय तक चुप्पी। रिश्ते में रहने वाला व्यक्ति लगातार उम्मीद और निराशा के बीच झूलता रहता है।
ऐसे रिश्तों में अक्सर सामने वाला यह कहता है कि वह कन्फ्यूज़ है, अभी कमिट नहीं कर सकता या चीज़ों को धीरे चलाना चाहता है। समस्या समय माँगने में नहीं होती, समस्या उस अनिश्चितता में होती है जिसमें एक व्यक्ति को लगातार रखा जाता है। धीरे-धीरे वह व्यक्ति ज़्यादा देने लगता है, कम माँगता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह इस रिश्ते के लायक है। यहीं से आत्म-सम्मान पर पहला गहरा असर पड़ता है।
गैसलाइटिंग एक ऐसा माइक्रो-अब्यूज़ है जो व्यक्ति की वास्तविकता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। इसमें सामने वाला आपकी भावनाओं, यादों और अनुभवों को बार-बार नकारता है। आप अगर कहते हैं कि आपको किसी बात से चोट लगी, तो जवाब मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप किसी घटना का ज़िक्र करते हैं, तो कहा जाता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
धीरे-धीरे व्यक्ति अपने ही अनुभवों पर भरोसा करना छोड़ देता है। वह हर प्रतिक्रिया से पहले खुद को जाँचने लगता है। उसे लगता है कि शायद गलती उसी की है। गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपने इंट्यूशन से कट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तो वह भावनात्मक रूप से बहुत असुरक्षित हो जाता है।
स्टोनवॉलिंग तब होता है जब किसी भी कठिन बातचीत से बचने के लिए चुप्पी को हथियार बना लिया जाता है। कोई सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता। समस्या उठाने पर सामने वाला बात करना बंद कर देता है। यह चुप्पी कुछ घंटों की नहीं, कई दिनों की हो सकती है। इसमें न गुस्सा दिखता है, न हिंसा, लेकिन इसका असर बेहद गहरा होता है।
स्टोनवॉलिंग झेलने वाला व्यक्ति खुद को अदृश्य महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है। वह बार-बार खुद को दोष देने लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया या ज़्यादा मांग लिया। धीरे-धीरे वह अपनी ज़रूरतें कहना ही बंद कर देता है, ताकि चुप्पी से बचा जा सके। यह भावनात्मक दूरी रिश्ते को भीतर से तोड़ देती है।
ब्रेडक्रंबिंग, गैसलाइटिंग और स्टोनवॉलिंग रिश्ते को एक झटके में खत्म नहीं करते। ये उसे धीरे-धीरे असुरक्षित बनाते हैं। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से लगातार अलर्ट मोड में रहता है। वह हर बात सोच-समझकर कहता है, हर भावना को तौलकर व्यक्त करता है। यह मानसिक थकान समय के साथ चिंता, आत्म-संदेह और भावनात्मक सुन्नता में बदल जाती है।
ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें हर रिश्ते में डर महसूस होने लगा है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो-अब्यूज़ व्यक्ति की पहचान को धीरे-धीरे कमजोर करता है।
माइक्रो-अब्यूज़ का सीधा असर आत्म-सम्मान पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को बार-बार यह महसूस कराया जाए कि उसकी भावनाएँ ज़्यादा हैं, उसकी ज़रूरतें भारी हैं या उसकी यादें गलत हैं, तो वह खुद को छोटा समझने लगता है। वह अपनी भावनाओं को दबाने लगता है और यही दबाव भीतर जमा होकर गहरे भावनात्मक घाव बना देता है।
अगर कोई रिश्ता आपको बार-बार उलझन में डाल रहा है, तो खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना ज़रूरी है। क्या आप इस रिश्ते में रहते हुए खुद को खोते जा रहे हैं। क्या आप अपनी भावनाएँ कहने से डरने लगे हैं। क्या आपको बार-बार खुद को साबित करना पड़ता है। अगर जवाब हाँ है, तो यह सिर्फ रिलेशनशिप की समस्या नहीं है, यह भावनात्मक सुरक्षा का सवाल है।
इससे बाहर निकलने की शुरुआत पहचान से होती है। जब आप यह मान लेते हैं कि कुछ सही नहीं है, तभी बदलाव संभव होता है। अपनी भावनाओं को वैध मानना अगला कदम है। अगर कुछ गलत महसूस हो रहा है, तो वह भावना गलत नहीं है। स्पष्ट संवाद और सीमाएँ तय करना भी ज़रूरी है। और यह देखना कि सामने वाला इन सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं।
हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और हर मतभेद अब्यूज़ नहीं होता। फर्क इस बात में है कि रिश्ता आपको सुरक्षित महसूस कराता है या लगातार सतर्क। प्यार में भ्रम नहीं होना चाहिए। प्यार आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर नहीं करता। अगर कोई रिश्ता आपको धीरे-धीरे खुद से दूर कर रहा है, तो यह एक चेतावनी है। और उस चेतावनी को सुनना, खुद की देखभाल करने का पहला कदम है। यह समझना ज़रूरी है कि माइक्रो-अब्यूज़ छोटा नहीं होता। वह बस चुप होता है। और चुप्पी में होने वाला नुकसान अक्सर सबसे गहरा होता है।
Inputs by Dr Chandni Tugnait, MD (A.M) Psychotherapist, Life Alchemist, Coach & Healer, Founder & Director, Gateway of Healing.
