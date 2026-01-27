Add The Health Site as a
30 साल पुरानी शादी भी लगेगी नई जैसी, फॉलो करें 2-2-2 रुल

ज्यादातर कपल्स शादी या रिलेशनशिप में लंबा समय बिताने के बाद एक-दूसरे के साथ बोरिय महसूस करने लगते हैं। ऐसे में 2-2-2 रुल फॉलो करने से रिश्ते में दोबारा से गर्माहट लाई जा सकती है।

Written by Ashu Kumar Das |Published : January 27, 2026 7:06 PM IST

How the 2-2-2 Rule Keeps Connection and Intimacy Alive in couples : क्या आप भी अपने पति या पत्नी के साथ बोरियत महसूस करते हैं? रोज का वही सुबह उठना, खाना पकाना, घर की सफाई करना और कंधे पर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चल देना। शाम को आकर फिर उन्हीं कामों का दोहराना। इस बोरियत की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक दूरी भी आ जाती है। ऐसे में रिश्ते में दोबारा से गर्माहट लाने और रिश्ते को मजबूत बनाने में मददगार है 2-2-2 रूल। 2-2-2 नियम पति- पत्नी के बीच खोए हुए प्यार को वापस लाने में मदद करता है।

2-2-2 रुल क्या है?

वैसे तो नाम से ही जाहिर होता है। ये रूल 2 सप्ताह, 2 महीने और 2 साल में एक साथ समय बिताने की प्लानिंग को दर्शाता है। इस रुल में आप अपने पार्टनर के साथ हर 2 सप्ताह पर एक डिनर या कोई रोमांटिक आउटिंग की प्लानिंग करते हैं। इससे आप दोनों के बीच आई रोमांटिक दूरियां धीरे-धीरे कम होने लगती है। आप एक -दूसरे की बातों को इग्नोर करने की बजाय समय देने को ज्यादा अहम मानते हैं।

2-2-2 के 3 नियम क्या हैं

  1. हर 2 हफ्ते में 1 प्लानिंग- इस रूल के तहत कपल्स हर 2 सप्ताह में 1 बार अपने पार्टनर के साथ डेट नाइट, किसी प्रकार की आउटिंग, साथ में डिनर, लॉन्ग ड्राइव, पार्क में वॉक, साथ में कुकिंग जैसी एक्टिविटी करते हैं। इस रूल के तहत पार्टनर के बीच प्यार बढ़े इसके लिए मोबाइल और अन्य किसी डिवाइस को दूर रखने की कोशिश की जाती है। हम मानते हैं हर कपल महीने में 2 बार फैंसी डिनर या लॉन्ग ड्राइव अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन पार्टनर को करीब लाने के लिए साथ में कुकिंग, कोई गेम एक्टिविटी या पार्क में वॉक तो हो ही सकती है।
  2. 2 महीने में 1 ट्रिप- इस रुल का दूसरा नियम यह है कि कपल्स हर दूसरे महीने 1-2 दिन का गेटअवे या अपने शहर के आसपास कोई ट्रिप करते हैं। इसका मकसद फैमिली से अलग क्वालिटी टाइम बिताना होता है। जब पार्टनर सिर्फ एक- दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो इससे रूटीन बोरियत टूटती है और रिश्ता फ्रेश रहता है। छोटे-छोटे ट्रिप में कई सारे लम्हें ऐसे होते है, जिन पर कपल्स बिना किसी बातचीत के मुस्कुरा देते हैं। कई बार आंखों में ही कोई इशारा हो जाता है, जिससे प्यार में गर्माहट लाने में मदद मिलती है।
  3. 2 साल में एक बड़ी ट्रिप- इसका रुल नंबर 3 कहता है कि कपल्स को अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए हर 2 साल में एक बड़ी ट्रिर करनी चाहिए। 5 से 10 दिन की छुट्टी में कहीं घूमने जाएं। ऐसी जगह जहां आपको सिर्फ नई चीजें देखने को न मिले, बल्कि साथ में कई प्रकार की एक्टिविटी करने का भी मौका मिले। कपल्स के साथ में  नई जगह एक्सप्लोर करने से यादें बनती हैं। इससे रिश्ते में “नई ऊर्जा” आती है।

रिलेशनशिप में कैसे काम करता है 2-2-2 रुल

रिश्ते में बोरियत और दूरी कम होती है।

कपल्स के बीच Communication बेहतर होती है।

फीमेल पार्टनर को लगता है कि मैं स्पेशल हूं।

कपल्स के बीच झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है।

ऐसा कहा जाता है कि जब कोई कपल 2-2-2 रुल को फॉलो करता है, तो इससे मानसिक तनाव कम होता है। शारीरिक दूरियां भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। जिससे 20 क्या 30 साल पुरानी शादी भी नई लगने लगती है। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ बोरियत महसूस करने लगे हैं तो एक बार 2-2-2 रुल को जरूर फॉलो करें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

