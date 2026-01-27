Don’t Miss Out on the Latest Updates.
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
How the 2-2-2 Rule Keeps Connection and Intimacy Alive in couples : क्या आप भी अपने पति या पत्नी के साथ बोरियत महसूस करते हैं? रोज का वही सुबह उठना, खाना पकाना, घर की सफाई करना और कंधे पर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चल देना। शाम को आकर फिर उन्हीं कामों का दोहराना। इस बोरियत की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक दूरी भी आ जाती है। ऐसे में रिश्ते में दोबारा से गर्माहट लाने और रिश्ते को मजबूत बनाने में मददगार है 2-2-2 रूल। 2-2-2 नियम पति- पत्नी के बीच खोए हुए प्यार को वापस लाने में मदद करता है।
वैसे तो नाम से ही जाहिर होता है। ये रूल 2 सप्ताह, 2 महीने और 2 साल में एक साथ समय बिताने की प्लानिंग को दर्शाता है। इस रुल में आप अपने पार्टनर के साथ हर 2 सप्ताह पर एक डिनर या कोई रोमांटिक आउटिंग की प्लानिंग करते हैं। इससे आप दोनों के बीच आई रोमांटिक दूरियां धीरे-धीरे कम होने लगती है। आप एक -दूसरे की बातों को इग्नोर करने की बजाय समय देने को ज्यादा अहम मानते हैं।
2-2-2 rule for couple
रिश्ते में बोरियत और दूरी कम होती है।
कपल्स के बीच Communication बेहतर होती है।
फीमेल पार्टनर को लगता है कि मैं स्पेशल हूं।
कपल्स के बीच झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है।
ऐसा कहा जाता है कि जब कोई कपल 2-2-2 रुल को फॉलो करता है, तो इससे मानसिक तनाव कम होता है। शारीरिक दूरियां भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। जिससे 20 क्या 30 साल पुरानी शादी भी नई लगने लगती है। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ बोरियत महसूस करने लगे हैं तो एक बार 2-2-2 रुल को जरूर फॉलो करें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
