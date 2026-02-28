Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

रिश्तों में बार-बार तनाव का कारण कहीं ये Emotional Disorder तो नहीं? जानें कैसे पता लगाएं

Relationship Problems: अगर रिश्ते में किसी तरह की अनबन है तो जरूरी हीं है कि उसमें आपकी या पार्टनर की गलती ही हो, कई बार कुछ भावनात्मक विकार भी हो सकते हैं, जो रिश्तों में तनाव पैदा कर रहे होते हैं।

रिश्तों में बार-बार तनाव का कारण कहीं ये Emotional Disorder तो नहीं? जानें कैसे पता लगाएं

Written by Mukesh Sharma |Published : February 28, 2026 11:31 AM IST

Emotional Disorders That kills Your Relationship: किसी ने सच कहा है कि कोई रिश्ता जितना मजबूत होगा वास्तव में वह उतना ही कच्चा होगा। क्योंकि मजबूत रिश्ते हमेशा बहुत उम्मीदों पर टिके होते हैं और उन उम्मीदों को हल्की सी ठेस पहुंचने से कई बार पूरा रिश्ता ही डगमगा जाता है। छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता हो या फिर अचानक से मूड बदल जाता हो, ये सभी चीजें रिश्ते को कमजोर बनाती हैं और रिश्ते में तनाव बना रहता है। ऐसे में हमेशा एक दूसरे की गलती निकाली जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि झगड़ेमें किसी एक पार्टनर की ही गलती हो। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह मानते हैं कि रिश्तों में अनबन के ज्यादातर मामले आमतौर पर खराब मेंटल या इमोशनल हेल्थ के कारण होते हैं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ इमोशनल डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे जिनके कारण कई बार रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है।

बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर (BPD)

रिश्तों में तनाव का कारण बनने वाले सबसे प्रमुख भावनात्मक विकारों में से एक बीपीडी है। वैसे तो यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखा जा सकता है, लेकिन इसके ज्यादातर मामले महिलाओं में ही पाए जाते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति के अक्सर यही डर बना रहता है कि लोग उसे छोड़ देंगे और इसके चलते उसके इमोशन बार-बार बदलते रहते हैं जैसे कभी बहुत गुस्सा व चिड़चिड़ापन तो कभी बहुत प्यार और लगाव महसूस होना। इस कारण से अस्थिरता बढ़ने लगता है और रिश्तों में तनाव आने लगता है।

नार्सीसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर (NPD)

यह भी एक इमोशनल डिसऑर्डर है, जो रिश्तों में तनाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। एनपीडी आमतौर पर पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति को खुद पर बहुत ज्यादा घमंड महसूस होने लगता है, जिससे वह खुद की बहुत ज्यादा प्रसंशा करने लगता है और अपने बारे में बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस कारण से उसका रवैया अपने पार्टनर के साथ भी बहुत गलत होता है, अगर उनका पार्टनर वास्तव में उनकी गलती भी बताएं तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस कारण से भी रिश्तों में काफी तनाव बढ़ जाता है।

Also Read

More News

एंग्जायटी (अटैचमेंट बेस्ड) (Anxiety)

एंग्जायटी एक गंभीर मानसिक विकार है, लेकिन इसके पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने पार्टनर के प्रति लगाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंता रहती है, तो यह अटैचमेंट बेस्ड एंग्जायटी बन जाती है। उसे अक्सर यह डर रहता है कि कहीं उसका पार्टनर उससे प्यार करना कम न कर दे या फिर उसे लगता है कि उसका पार्टनर उससे कम प्यार करता है। इस कारण से वे अपने पार्टनर से बार-बार आश्ववासन चाहते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर ही इग्नोर करना समझने लग जाते हैं। इस तरह की चीजों से भी रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है।

कैसे बचाएं अपना रिश्ता? (How to Save Your Relationship?)

अगर आपके पार्टनर और आपके बीच के रिश्ते में कुछ इसी तरह के तनाव बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ऊपरोक्त में से उसका कोई कारण हो सकता है, तो ऐसे में आपको किसी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात कर लेनी चाहिए। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपको जरूरत से अनुसार ट्रीटमेंट देंगे और रिलेशनशिप से जुड़ी सही सलाह भी देंगे।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More