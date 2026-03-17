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Kya Sab Ladke Ek Jaise Hote Hain Ya Alg Hote Hain: रिलेशनशिप में रह चुकीं या लड़कों से बात कर रही अधिकतर लड़कियों ने लड़कों से यह डायलॉग जरूर सुना होगा कि 'मैं बाकियों जैसा नहीं हूं', लेकिन क्या ऐसा सच में होता है या सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं? प्यार के शुरुआती चरण में अक्सर सभी महिलाओं को लगता है कि 'उनका वाला' सबसे अलग है या फिर वह लड़कियां जिन्हें अधिकतर धोका मिला होता है या गलत लड़कों से मुलाकात हुई होती है वह कहती हैं कि 'सभी लड़के एक से ही होते हैं।'
लेकिन दोनों की बातों को पूरी तरह सच मानना या गलत ठहराना गलत होगा। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी और नेचर पर डिपेंड करता है कि वह कैसे निकलता है। इसलिए आज हम आपको इस लेख में 5 ऐसे बिंदुओं के बारे में बताने वाले हैं जो लड़कों के ऐसा कहने के कारण हो सकते हैं और अगर आपको किसी सही पार्टनर की पहचान करनी है तो कैसे कर सकते हैं।
अक्सर आपने कई लड़कों को यह दावा करते देखा होगा कि 'मैं बाकियों जैसा नहीं हूं, या मैं बाकियों का नहीं बता सकता, मुझे बस अपना पता है कि मैं वैसा नहीं हूं' भले ही यह एक बार को सच है, लेकिन ऐसा कहना व्यक्ति के अहंकार की वजह या खुद को बाकियों से सुपीरियर दिखाने की वजह से भी हो सकता है। इसका सीधा कारण यह भी है कि आप जब आप किसी को अन्य लोगों से कम्पेयर करते हैं तो उनके अंदर द्वेष व जलन की भावना पैदा होती है।
अक्सर देखा जाता है कि कुछ लड़कियों का पास्ट एक्सपीरिएंस खराब रहा होता है, जिनकी वजह से पर फ्यूचर में लाइफ में आने वाले लोगों व लड़कों को उसी नजर से देखना शुरु कर देती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई लड़का उन्हें सच में पसंद करता है या उनसे प्यार करता है तो लड़कियां पूरी तरह उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसमें अगर टॉकिंग फेज लंबा चलता भी है तो लड़के के अच्छे होने व खराब होने की संभावनाएं भी 50-50 ही रह जाती हैं।
हमें इंसान कैसा है, इसका पता बात करके ही पता चल सकता है। ऐसे में पहले ही सामने वाले को लेकर मन में धारणा बना देना सही नहीं। इसलिए आपको अगर कोई अच्छा लग रहा है या किसी के साथ टॉकिंग या डेटिंग फेज में जाने का मन है तो उस दौरान व्यक्ति की सिर्फ अच्छी ही नहीं बल्कि खराब चीजों पर भी ध्यान दें। ध्यान दें कि क्या वह सबके सामने आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करता है? क्या वह आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को जरूरी समझ रहा है? या आपकी बातों को अनदेखा कर हवा में उड़ा रहा है आदि-आदि।
हर रिश्ते में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है और अगर आपका रिश्ता पक्का है और लंबे समय से चल रहा है तो एक-दूसरे को माफकरना चाहिए। रिश्ते में अहंकार कभी नहीं आना चाहिए चाहे जो हो जाए। लेकिन अगर अभी ही नया रिश्ता बना है और आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है तो बेहतर होगा कि आप पीछे हट जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे रिलेशनशिप वालों ने एक-दूसरे के हर फेज को देखा होता है और वह एक दूसरे के दुख को अच्छे से समझते हैं। लेकिन अभी कोई नए रिश्ते में नहीं बंधा और इस दौरान आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो अनदेखा न करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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