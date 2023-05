सेक्स पॉवर करनी है बूस्ट तो करें शिलाजीत का ऐसे सेवन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी होगी दूर

आयुर्वेदिक औषधि शिलाजीत का सेवन ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी किया जाता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सेक्सुअल पॉवर बढ़ाने वाली इस औषधि के सेवन कई और भी लाभ हैं, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे इस लेख में।

शिलाजीत (Shilajit ) एक आयुर्वेदिक औषधि है, जो लम्बे समय से पुरुषों की सेक्स पॉवर (Sex Power boosting ayurvedic tips) बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। यह लो सेक्स ड्राइव (Low Sex Drive) और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (Erectile Dysfunction) जैसी समस्याओं का आयुर्वेदिक इलाज है, जिसका सेवन इन समस्याओं से परेशान लोग करते रहे हैं। (Health Benefits of Shilajit)

हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली इस औषधि का ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी लोग सेवन करते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सेक्सुअल पॉवर बढ़ाने वाली इस औषधि के सेवन कई और भी लाभ हैं, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे इस लेख में। लेकिन, उससे पहले पहले जानें क्या है इसके सेवन का सही तरीका (Health Benefits of Shilajit)

क्या सेक्सुअल पॉवर बढ़ाने के लिए शिलाजीत का सेवन है फायदेमंद?

सेक्सुअल पॉवर बढ़ाने के लिए रात में सोने से पहले एक शिलाजीत का दूध के साथ सेवन करें।इसके लिए एक गिलास दूध को उबालें। इसमें, आधा चम्मच शिलाजीत का पाउडर मिलाएं और इसे पीएं।हालांकि, शिलाजीत का सेवन करने से पहले किसी एक्सपर्ट्स से इसके सेवन से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि शिलाजीत के सेवन के कुछ साइड-इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। साधारणत: इस औषधि का दिनभर में 300 मिग्रा से 500 मिग्रा सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार की दवाइयों के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए, इसका सेवन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। (Ways to use Shilajit for boosting Sexual Power)

शिलाजीत के सेवन से ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं कम

पुरुषों की तरह ही महिलाओं के लिए भी शिलाजीत का सेवन फायदेमंद माना जाता है। शिलाजीत के सेवन से महिलाओं में बांझपन यानि इफंर्टिलिटी की समस्या कम होती है। (Health Benefits of Shilajit)

विभिन्न स्टडीज़ का दावा है कि, शिलाजीत का सेवन करने से पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ता है। साथ ही इससे, टेस्टोस्टेरॉन लेवल और स्पर्म मोटिलिटी भी बढती है।

इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सेक्सुअल अराउजल की कमी जैसी समस्याएं भी शिलाजीत के सेवन से ठीक होती हैं। दरअसल, इसको सेवन से जेनाइटल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे, यह समस्याएं धीरे-धीरे ठीक होने लगती हैं।

तनाव का भी सेक्सुअल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। शिलाजीत स्ट्रेस कम करता है जिससे, यह समस्या सेक्स लाइफ पर असर नहीं डालती और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे कम होती हैं।