सफेद बालों को काला करने के लिए मेहंदी में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें, सिर्फ 2 घंटे में दिखेगा असर

Henna Or Mehndi For Black Hair: सफेद बालों को नैचुरली काला करने के लिए आप मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, जानते हैं बालों को काला करने के लिए मेहंदी कैसे लगाएं?

How To Use Henna Or Mehndi For Black Hair: कम उम्र में बालों का सफेद होना आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खराब जीवनशैली, प्रदूषण और जेनेटिक कारणों की वजह से समय से पहले बाल सफेद हो सकते हैं। सफेद बाल की वजह से व्यक्ति उम्रदराज दिखने लगता है। ऐसे में, सफेद बालों को काला करने के लिए कई लोग कलर, और डाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें हानिकारक केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में, सफेद बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ नैचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंहदी बालों को नैचुरल कलर करने का सबसे बढ़िया उपाय है। बालों में मेंहदी लगाने से बाल काले और चमकदार बनते हैं। साथ ही, बालों को किसी तरह का नुकसान होने का डर भी नहीं रहता है। अगर आप भी अपने सफेद बालों को नैचुरली काला करना कहते हैं, तो मेंहदी में कुछ चीजों को मिलाकर लगा सकते हैं। इससे आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो आइए, जानते हैं बालों को काला करने के लिए मेहंदी में क्या मिलाकर लगाना चाहिए।

मेंहदी में तेल मिलाएं

अपने सफेद बालों को काला करने के लिए आप मेंहदी में तेल मिलाकर लगा सकते हैं। आप सरसों, नारियल या अरंडी का तेल मेंहदी पाउडर में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को लोहे की कढ़ाई में गर्म कर लें। इसे तब तक गर्म करें, जब तक यह मिश्रण काला न हो जाए। फिर इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद अपने बालों में लगाएं। करीब 2-4 घंटे बाद बालों को किसी माइल्ड शैंपू से धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे।

मेंहदी में केला मिलाएं

अगर आप अपने सफेद बालों को काला करना चाहते हैं, तो मेंहदी में केला मिलाकर लगा सकते हैं। जी हां, केला बालों को काला करने में प्रभावी है। इसके लिए आप एक पके केले को मैश कर लें। अब इसमें 2-3 चम्मच मेंहदी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं। करीब 10-15 लगाने के बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। बेहर रिजल्ट के लिए हफ्ते में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल करें।

मेंहदी और आंवला

सफेद बालों को काला करने के लिए आप मेहंदी में आंवला मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बाउल में 2-3 चम्मच मेंहदी पाउडर लें। इसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें पानी मिलाएं और चिकना पेस्ट तैयार कर लें। इसे अपने बालों पर लगाएं और करीब 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद बालों को किसी माइल्ड शैंपू से धो लें। आप सप्ताह में दो से तीन बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको जल्द ही असर दिखने लगेगा।

सफेद बालों को काला करने के लिए आप मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपको इनमें से किसी भी सामग्री से कोई एलर्जी है, तो इनका इस्तेमाल न करें।