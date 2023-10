हेयर फॉल से छुटकारा दिला सकता है दही, इन 3 तरीकों से करें इस्तेमाल

Curd For Hair Fall: हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा दिलाने में दही काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जानें प्रयोग के 3 तरीके -

How To Apply Curd For Hair Fall: हेयर फॉल यानी झड़ते बालों की समस्या से आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं। अगर लंबे समय तक बाल झड़ते रहें, तो गंजेपन की शिकायत होने लगती है। ऐसे में, हेयर फॉल से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनसे भी कुछ खास फायदा नहीं मिल पाता है। वहीं, इनमें हानिकारक केमिकल्स मौजूद होते हैं जो लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में, आप चाहें तो हेयर फॉल से छुटकारा पाने के लिए दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, दही हमारी सेहत के साथ-साथ बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दही में एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जो स्कैल्प से हानिकारक बैक्टीरिया, डेड स्किन और डैंड्रफ को रिमूव करने में मदद करते हैं। बालों में दही लगाने से हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम होता है। साथ ही, बाल मुलायम और चमकदार भी नजर आते हैं। तो आइए, जानते हैं हेयर फॉल से छुटकारा पाने के लिए कैसे करें दही का इस्तेमाल?

दही और प्याज

हेयर फॉल से छुटकारा पाने के लिए आप दही और प्याज का हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं। प्याज में सल्फर मौजूद होता है, जो बालों का झड़ना रोकने में मदद करता है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आप एक बाउल में दो चम्मच दही लें। इसमें 3-4 चम्मच प्याज का रस मिलाएं। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे अपने बालों पर लगे और करीब 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद किसी मन शैंपू से बालों को धो लें। आप सप्ताह में एक से दो बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

दही और मेथी दाना

दही और मेथी दाना का मिश्रण झड़ते बालों की समस्या को दूर करने में प्रभावित हो सकता है। इसके इस्तेमाल से डैंड्रफ से छुटकारा मिलेगा। साथ ही, बाल लंबे और घने बनेंगे। इसके लिए आप बाउल में 2-3 चम्मच दही लें। इसमें 2 चम्मच मेथी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और कुछ मिनट हल्के हाथों से मसाज करें। करीब एक घंटे बाद बालों को किसी माइल्ड शैंपू से धो लें।

दही और ऑलिव ऑयल

हेयर फॉल से छुटकारा पाने के लिए आप दही में ऑलिव ऑयल मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच दही लें। इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। करीब आधे घंटे बाद बालों को मिले शैंपू से धो लें। सप्ताह में 1 से 2 बार इसका प्रयोग करने से बालों का झड़ना कम हो सकता है।

हेयर फॉल से छुटकारा पाने के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपकी समस्या काफी अधिक बढ़ रही है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

