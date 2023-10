सर्दियों में बालों में लगाएं ये 5 चीजें, रूखापन होगा दूर और मिलेंगे सॉफ्ट और सिल्की बाल

सर्दियों में बालों की इस तरह करें देखभाल

What to Apply on Hair in Winter: सर्दियों में रूखे और बेजान बालों से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, जानते हैं ऐसी ही 5 चीजों के बारे में।

What to Apply on Hair in Winter in Hindi: सर्दियों में सिर्फ त्वचा ही नहीं, बल्कि बालों को भी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। सर्द हवाओं के कारण बाल काफी रूखे, फ्रिजी और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में, कई लोगों बालों का रूखापन दूर करने के लिए महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनका असर केवल कुछ समय के लिए ही रहता है। वहीं, मार्केट में मौजूद ज्यादातर प्रोडक्ट्स में हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप मुलायम और चमकदार बाल पा सकते हैं। तो आइए, जानते हैं सर्दियों में बालों पर किन चीजों को लगाया जा सकते है।

दही

दही बालों को पोषण और नमी देने का काम करता है। अगर सर्दियों में आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, तो आप दही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप बाउल में दही लें। इसमें एक चम्मच बादाम का तेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे अपने बालों पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद बालों को किसी माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी बनेंगे। सर्दियों में आप अपने बालों में सप्ताह में 2-3 बार दही का उपयोग कर सकते हैं।

केला

ड्राई और फ्रिजी बालों के लिए केला बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व बालों को पोषण प्रदान करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एक पका हुआ केला लें। इसे मैश करके इसमें 2 चम्मच शहद डालें। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने बालों में अच्छी तरह से लगाएं। 20 मिनट बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। आप सप्ताह में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

अंडा

अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो अंडा एक अच्छा विकल्प है। अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को पोषण देता है। इससे बालों का रूखापन दूर होता है और खोई हुई चमक भी वापस लौट आती है। इसके लिए आप एक अंडा लेकर इसे अच्छी तरह फेंट लें। अब इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर लंबाई पर लगाएं। करीब आधे घंटे बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। आप सप्ताह में 2-3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

एलोवेरा

एलोवेरा में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो बालों को नमी प्रदान कर सकते हैं। इससे बालों की ड्राइनेस खत्म होती है और चमक भी बढ़ती है। इसके लिए आप ताजा एलोवेरा जेल लें। इसे अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं। करीब 30 मिनट बाद बालों को धो लें। सर्दियों में आप सप्ताह में 2-3 बार एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं।

तेल

सर्दियों में बालों में ऑयलिंग करने से ड्राइनेस काफी हद तक दूर हो सकती है। इसके लिए आप सरसों, नारियल या जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर में तेल से अच्छी तरह मालिश करें। सप्ताह में कम से कम 2 बार ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। इससे आपके बाल मजबूत, मुलायम और चमकदार बनेंगे।

