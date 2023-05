सुबह उठने के बाद हो रहा है कंधे और गर्दन में दर्द? तुरंत चाहिए आराम तो करें ये 4 योगासन

Neck and shoulder pain: सुबह के समय गर्दन व कंधे में दर्द होना काफी परेशान कर सकता है। इस लेख में हम आपको 4 ऐसे खास योगासन बताने वाले हैं, जिनकी मदद से कंधे व गर्दन के दर्द और अकड़न को दूर किया जा सकता है।

Neck and shoulder pain in the morning: कई बार जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे कंधे व गर्दन में दर्द हो रहा होता है। कुछ लोगो को यह दर्द कम तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यह दर्द कम हो या ज्यादा काफी परेशान करने वाला होता है। ज्यादातर लोग इस बारे में समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उन्हें सुबह-सुबह दर्द क्यों हो रहा है। यह दर्द आमतौर पर एक या दो घंटे रहता है और फिर ठीक हो जाता है। जबकि कुछ लोगों को यह समस्या लगातार कई दिन रह सकती है, जिसे पेन किर दवाओं मैनेज करके रखना पड़ता है।

हालांकि, सिर्फ दवाओं से ही नहीं कुछ योगासन भी हैं, जिनकी मदद से सुबह के समय हो रहे कंधे व गर्दन के दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको 4 ऐसे खास प्रकार के योगासन के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से सुबह के समय होने वाले कंधे और गर्दन के दर्द व अकड़न को दूर किया जा सकता है। (yoga for neck and shoulder pain)

1. उर्ध्व मुख पाशासन

सुबह के समय होने वाला गर्दन व कंधे का दर्द आमतौर पर उनमें असामान्य रूप से खिंचाव के कारण होता है। यह योगासन गर्दन व कंधे के तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे सुबह के समय होने वाला दर्द भी कम हो जाता है। नीडल टू थ्रेड पोज कठिन नहीं है, लेकिन इसकी पहले बार करने वालों के लिए यह थोड़ी जटिल हो सकती है।

2. चक्रवकासन

हम किस पोजीशन में सो रहे हैं, हमें नींद में पता नहीं चलता है और खराब पोजीशन के कारण सुबह के समय कई बार गर्दन व कंधे में दर्द होने लगता है। ऐसे में चक्रवकासन योगासन किया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे कैट-काऊ स्ट्रेच कहा जाता है, क्योंकि यह गर्दन, व कंधों समेत शरीर के कई हिस्सों की अकड़न को दूर कर देता है।

3. गरुडासन

कंधों और गर्दन मे एक साथ हो रहे दर्द को कम करने के लिए गरुड़ासन योग मुद्रा का अभ्यास भी किया जा सकता है। गरुडासन के दौरान कंधों और गर्दन के बीच की मांसपेशियों में स्ट्रेच लाया जाता है, जिससे उनका दर्द कम करने में काफी मदद मिलती है।

4. त्रिकोणासन

अगर सुबह उठने के बाद अक्सर आपको गर्दन और कंधे में दर्द महसूस होता है, तो रात को गलत मुद्रा में सोने से होने वाली अकड़न के कारण हो सकता है। ऐसे में आपको रोजाना ट्रायंगल पोज यानी त्रिकोणासन योग मुद्रा का अभ्यास करने की आदत डाल लेनी चाहिए।

डॉक्टर से बात करना है जरूरी

हालांकि, अगर आपको लगातार कई दिनों से गर्दन व कंधे में दर्द महसूस हो रहा है और योगासन व पेन किलर दवाओं से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर से इस बारे में बात करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दर्द दवाओं पेनकिलर दवाओं से भी कम नहीं हो रहा है, तो यह किसी अन्य बीमारी का संकेत हो सकता है। वहीं अगर आपको दर्द ज्यादा है, तो आपको बिना घर पर इसका इलाज करने की कोशिश किए जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।