Yoga to Burn Calories: योग (Yoga) करने से कई तरह की शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। योग से मानसिक तनाव दूर (Yoga benefits) होता है। मन को शांति मिलती है। योग शरीरिक क्षमता, शक्ति, ताकत को बढ़ाता है। मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। शरीर में लचक आता है। इतना ही नहीं योग की मदद से आप शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलोरी को भी आसानी से कम कर सकते हैं। कैलोरी कम होगी (Yoga to Burn Calories) , तो वजन नहीं बढ़ेगा।

हम आपको दो योगासन के बारे में बता रहे हैं। इन दोनों योगासन को नियमित रूप से करने से चर्बी कम होती है। इन योगासनों का नाम है चतुरंग दंडासन (Chaturanga Dandasana) और चक्रासन (chakrasana)। ये दोनों आसन शरीर के उन हिस्सों पर काम करते हैं, जहां शरीर में सबसे ज्यादा कैलोरी और फैट मौजूद (yoga to burn calories) होता है। जानें, इन दोनों योगासनों को करने का तरीका क्या है…

चतुरंग दंडासन (Chaturanga Dandasana)

चतुरंग दंडासन बिल्कुल पुशअप्स की तरह किया जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले फर्श पर योग मैट बिछाएं। अब पुशअप्स की मुद्रा में आ जाएं। जिस तरह से आप पुशअप्स का अभ्यास करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे करना शुरू करें। सबसे पहले नीचे की तरफ जाएं और उसी मुद्रा में बने रहें। इससे शरीर के कोर मसल्स पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। पुशअप्स की मुद्रा में जब आएं, तो अपने हाथों को 90 डिग्री की एंगल में रखें। चतुरंग दंडासन का अभ्यास प्रत्येक दिन करने से काफी हद तक शरीर से कैलोरी बर्न (Yoga to Burn Calories in hindi) करने में मदद मिलेगी।

चक्रासन (chakrasana)

जब आप चक्रासन करते हैं, तो उस दौरान शरीर बिल्कुल चक्र की तरह बन जाता है, इसलिए इसे चक्रासन नाम दिया गया है। वॉर्मअप करने का सबसे बेहतर तरीका है चक्रासन। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में खिंचाव आता है। दिल से जुड़ी समस्याओं को दूर रखता (chakrasana benefits) है। चक्रासन करने से बांझपन, कमर दर्द की समस्या दूर होती है। चेहरे पर निखार आता है। रक्त वाहिकाओं (Blood vessels) को खोलता है। इसे करने के लिए सबसे पहले किसी एक स्थान पर सीधे खड़े हो जाएं।

अब कमर को पीछे की तरफ मोड़ें। इसे धीरे-धीरे करें। अब हाथों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए फर्श पर सटाएं। पैरों को स्थिर रखें। आपकी शारीरिक अवस्था बिल्कुल चक्र की मुद्रा में नजर आएगी। इस आसन को करने से शरीर में रक्त का संचार सही तरीके से होता है। इससे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी एकत्रित नहीं होती है। जिन लोगों को मोटापा कम करना है, वे यह आसन जरूर करें। चक्रासन करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है।

