सिर्फ 5 मिनट करें ये 2 योगासन, एक साथ निकल जाएगी किडनी की सारी गंदगी

हार्मोंस को बूस्ट करने के लिए रोजाना करीब 5 से 10 मिनट तक कुछ योगासन जरूर (Yoga for healthy kidney) करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे योगासन, जिससे आप अपने शरीर के हार्मोंस स्तर को स्वस्थ रख सकेंगे।

Yoga for healthy kidney : स्वस्थ शरीर के लिए हार्मोंन संतुलित रहना बहुत ही जरूरी है। शरीर में हार्मोन्स असंतुलित होने की वजह से कई सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में हार्मोंस शरीर में मौजूद अलग-अलग ग्लैंड्स बनाते हैं। सुबह उठने के बाद 1 घंटे का समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान हमारा शरीर रिस्टार्ट होता है। ऐसे समय में हमें अपने शरीर के हार्मोंस को बूस्ट (Yoga for healthy kidney) करने की जरूरत होती है। दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहने से हमारा मूड अच्छा होता है।

हार्मोंस को बूस्ट करने के लिए रोजाना करीब 5 से 10 मिनट तक कुछ योगासन जरूर (Yoga for healthy kidney) करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे योगासन, जिससे आप अपने शरीर के हार्मोंस स्तर को स्वस्थ रख सकेंगे, इससे किडनियां भी स्वस्थ रहती हैं।

आनंद बालासन

इस आसन को इंग्लिश में हैप्पी बेबी पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने से शरीर का निचला हिस्सा स्वस्थ रहता है। आनंद बालासन मुद्रा अच्छे से करने से किडनी स्वस्थ रहती है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करता है। इसके अलावा यह आसन हमारे असंतुलित हार्मोंस को सुधारता है। चलिए जानते हैं इस आसन को करने के तरीके-

इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट या चाहर पर लेट जाएं।

मैट पर लेटने के बाद अपने पैरों और हाथों को सीधा करें।

इसके बाद अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए, चेहरे की सीध में लाएं और अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश करें।

इसी पोजीशन में अपने दोनों पैरों को दोनों दिशाओं में फैलाएं।

कम से कम 20-30 सेकंड इस पोजीशन में रुकें। इसके बाद सामान्य स्थिति में लौट आएं।

रोजाना 5-10 बार इस आसन को करें।

डॉक्टर्स से जानें किन परेशानियों के बावजूद कर रहे हैं वो कोविड मरीजों का इलाज

मरीच्यासन करें

किडनी के लिए मरीच्यासन बहुत ही फायदेमंद योगासन है। नियमित रूप से इस आसन के अभ्यास से किडनियों को शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद होती है। इससे आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। कमर दर्द में भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। आइए जानते हैं इस आसन को करने के तरीके-

इस आसन को करने के लिए योगासन मैट पर सीधे बैठ जाएं।

अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर रखें और इन्हें आपस में मिलाएं।

दोनों हाथों को साइड में रखें और सिर और कमर को सीधा रखें।

धीरे-धीरे अपने बाएं पैर को इस तरह मोड़ें कि आपका घुटना सीने को छूए, जबकि दायां पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा होना चाहिए।

अब अपने फेस और कमर को मोड़ते हुए उसे बाईं दिशा में ले जाएं।

इस दौरान अपने बाएं हाथ को जमीन पर रखें, ताकि आपका बैलेंस बनाए रखें।

इसके बाद अपने दाएं हाथ को सामने की ओर लाकर अपने घुटनों से मिलाएं।

इस पोजीशन में गहरी सांसें लें और 3-40 सेकंड तक रुकें। इसी स्थिति में रहें।

इसे करीब 5 बार दोहराएं।

खुजली और मोटापा जैसी कई समस्याओं को कम करे बबूल, जानें कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल

You may like to read

Add The HealthSite as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।