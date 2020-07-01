सिर्फ 5 मिनट करें ये 2 योगासन, एक साथ निकल जाएगी किडनी की सारी गंदगी

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Yoga for healthy kidney : स्वस्थ शरीर के लिए हार्मोंन संतुलित रहना बहुत ही जरूरी है। शरीर में हार्मोन्स असंतुलित होने की वजह से कई सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में हार्मोंस शरीर में मौजूद अलग-अलग ग्लैंड्स बनाते हैं। सुबह उठने के बाद 1 घंटे का समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान हमारा शरीर रिस्टार्ट होता है। ऐसे समय में हमें अपने शरीर के हार्मोंस को बूस्ट (Yoga for healthy kidney) करने की जरूरत होती है। दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहने से हमारा मूड अच्छा होता है।
हार्मोंस को बूस्ट करने के लिए रोजाना करीब 5 से 10 मिनट तक कुछ योगासन जरूर (Yoga for healthy kidney) करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे योगासन, जिससे आप अपने शरीर के हार्मोंस स्तर को स्वस्थ रख सकेंगे, इससे किडनियां भी स्वस्थ रहती हैं।
इस आसन को इंग्लिश में हैप्पी बेबी पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने से शरीर का निचला हिस्सा स्वस्थ रहता है। आनंद बालासन मुद्रा अच्छे से करने से किडनी स्वस्थ रहती है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करता है। इसके अलावा यह आसन हमारे असंतुलित हार्मोंस को सुधारता है। चलिए जानते हैं इस आसन को करने के तरीके-
डॉक्टर्स से जानें किन परेशानियों के बावजूद कर रहे हैं वो कोविड मरीजों का इलाज
किडनी के लिए मरीच्यासन बहुत ही फायदेमंद योगासन है। नियमित रूप से इस आसन के अभ्यास से किडनियों को शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद होती है। इससे आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। कमर दर्द में भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। आइए जानते हैं इस आसन को करने के तरीके-
खुजली और मोटापा जैसी कई समस्याओं को कम करे बबूल, जानें कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information