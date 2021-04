Malaika Arora Yoga Tips for Radiant Skin: मलाइका अरोड़ा की फिटनेस जहां उनकी उम्र को बढ़ने नहीं देती वहीं, मलाइका अपने फैंस को भी फिट रहने के लिए प्रेरित करती हैं। मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बताया जो उनकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में मदद करती हैं। (Malaika Arora Yoga Tips for Glowing and Young Skin) मलाइका अरोरा के मुताबिक योग का अभ्यास उनकी स्किन को रेडिएंट और ग्लोइंग बनाता है। मलाइका अरोरा ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वे अच्छी स्किन के लिए वे इन 3 योगासनों का अभ्यास करती हैं। (Malaika Arora Yoga Tips for Radiant Skin in hindi) आइए जानते हैं कौन-से हैं ये योगासन Also Read - Ways to Increase Blood Circulation: ब्‍लड सर्कुलेशन बढ़ाकर स्किन को ग्‍लोइंग बनाते हैं ये 5 तरीके, नहीं पड़ेगी फेशियल की जरूरत

ग्लोइंग स्किन के लिए मलाइका करती हैं सर्वांगासन का अभ्यास

यह आसन ऐसा है जिसमें शरीर के सभी अंगों की एक्सरसाइज़ हो जाती है। यही वजह है कि इसे सर्वांगासन कहा जाता है। जिसका अर्थ है सर्व-अंग-आसन। इंग्लिश में इसे शोल्डर स्टैंड पोज़ (Shoulder Stand Pose ) कहा जाता हैं। यह रहा सर्वांगासन के अभ्यास का सही तरीका-

सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब, अपने पैरों,हिप्स और फिर कमर को धीरे-धीरे और एक साथ उठाएं। इस मुद्रा में शरीर का सारा भार आपके कंधों पर आ जाना चाहिए।

अपने हाथों को ऐसे रखें कि पीठ को आपके हाथों का सहारा मिले।

अब, अपनी दोनों कोहनियों को पास में लें आएं। हाथों को पीठ के बराबर रखें ताकि कंधों को सहारा मिलते रहें।

अब, कोहनियों को फर्श पर रखें और उन्हें ज़मीन पर टिकाएं। हाथों को कमर पर रखें। कमर और अपने पैरों को सीधा रखें। इस मुद्रा में शरीर का पूरा वज़न शोल्डर्स यानि कंधों और आर्म्स (हाथों के ऊपरी हिस्से) पर होना चाहिए। सिर और गर्दन पर शरीर का भार ना रखें।

फिर, पैरों को सीधा रखें और उन्हें टाइट करें। पैरों की एड़ियां छत की तरफ हों। फिर, अपनी पैरों कि उंगलियों को आपकी नाक की सीध में ले आने का प्रयास करें। इस मुद्रा पर आपको अपनी गर्दन पर ध्यान देना चाहिए। गर्दन को फर्श पर दबाने से बचें।

फिर, गर्दन को सीधा रखें। फिर, गर्दन की मांसपेशियों को सिकोड़ें, छाती को चिन के पास ले जाएं। अगर, ऐसा करते समय गर्दन में खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है तो, आसन से बाहर आ जाएं।

अब, लंबी-लंबी और गहरी सांसे लें और कोशिश करें कि 30-60 सेकेंड्स तक आप आसन में ही रहें।

आसन से बाहर आने के लिए, घुटनो को धीरे-धीरे माथे के पास लें जाएं। फिर, हाथों को खोलकर फर्श पर रखें। सिर को उठाए बिना धीरे-धीरे अपनी कमर को नीचे लें आएं। पैरों को ज़मीन पर रखें।

आसन दोहराने से पहले 1 मिनट आराम करें।

सर्वांगासन के अन्य फायदे (Health benefits of Sarvangasana)