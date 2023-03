Yasmin Karachiwala Exercise Tips: मोटी-लटकती आर्म्स पर जमा फैट्स से होती है शर्मिंदगी तो यास्मिन कराचीवाला से जानें इसे कम करने वाली एक्सरसाइजेस

इन एक्सरसाइजेस की मदद से रोजाना केवल 3 मिनट मेहनत करने से ही आर्म्स के पास जमा फैट कम होने लगता है।

Exercise For Toned up Arms: एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है और यह हेल्दी और फिट रहने में सहायता करता है। एक्सरसाइज की मदद से फ्लैट बेली, स्ट्रॉन्ग लेग्स और सुडौल आर्म्स पाए जा सकते हैं। आर्म्स या बाहों का शेप पर्सनालिटी को भी निखारता है और इसीलिए लोग खूबसूरत और टोन्ड अप आर्म्स (Toned up arms)पाने के लिए एक्सरसाइज भी खूब करते हैं। लेकिन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि बाहों को खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए तो इसके लिए आप सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला (Celebrity fitness trainer Yasmin Karachiwala) की कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। यास्मिन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर उन लोगों के लिए 3 सिम्पल एक्सरसाइजेस बतायीं जो आर्म्स में जमा फैट को कम करना चाहते हैं। (Exercise For Toned up Arms In Hindi) यहां देखें यह वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Karachiwala | Fitness (@yasminkarachiwala)

बहुत ही कम समय में पूरी हो सकती है एक्सरसाइज

वीडियो के कैप्शन में यास्मिन कराचीवाला ने लिखा कि, इन एक्सरसाइजेस को करना बहुत आसान है और ये 3 मिनट में ही हो सकती हैं। इन एक्सरसाइजेस की मदद से रोजाना केवल 3 मिनट मेहनत करने से ही आर्म्स के पास जमा फैट कम होने लगता है। इसके साथ ही इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करने से कंधो को भी आराम मिलता है और शोल्डर्स (shoulders की एक्सरसाइज भी होती है। (exercises to get rid of Arms Fat in Hindi)

इसके साथ ही यास्मिन कराचीवाला ने लोगों को यह भी टिप दी कि जो लोग बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं वे इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते समय थोड़ा वेट (exercising with weight) भी यूज़ कर सकते हैं। इससे एक्सरसाइज का असर भी अधिक होगा और उसका फायदा भी अधिक होगा। (Yasmin Karachiwala Exercise Tips In Hindi)