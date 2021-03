World Sleep Day 2021: अच्छी नींद के बाद दिनभर व्यक्ति हेल्दी और तरोताज़ा महसूस करता है। सेहत पर नींद की अवधि और स्लीप क्वालिटी का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव का महत्व समझाने के लिए प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे (World Sleep Day 2021) मनाया जाता है। लेकिन, सही मात्रा में नींद से जहां सेहत अच्छी रहती है। वहीं, सुबह सही तरीके से उठने से भी सेहत पर असर पड़ता है। आयुर्वेद में सुबह बिस्तर से उठने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। जिनका, पालन करके आपको कई हेल्दी फायदे होगें। (Correct Way to Wake Up in hindi) Also Read - Boosting Immunity With Ayurveda: आयुर्वेद के ये 4 नुस्खे बढ़ाते हैं इम्यूनिटी, हर उम्र के लोगों के लिए हैं कारगर

नींद है ज़रूरी यही समझाना है वर्ल्ड स्लीप डे का मकसद

नींद शरीर को ना केवल आराम दिलाने का एक तरीका है। बल्कि, साथ ही शरीर की सभी कार्यप्रणालियों को दुरूस्त होने, डायजेस्टिव सिस्टम जैसे तंत्रों से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक करने और दिमाग को शांत रखने का नैचुरल मैकेनिज़्म भी है। इसीलिए एक्सपर्ट्स 8 घंटों की नींद को ज़रूरी बताते हैं। नींद पूरी होने से सेहत को कई अन्य फायदे भी होते हैं जैसे- सोते समय स्किन रिपेयर होती है, तनाव (Stress) कम होता है, हार्ट हेल्थ बूस्ट होती है और रोग-प्रतिरोधक शक्ति यानि इम्यूनिटी (Immunity) बढ़ती है। (Health Benefits of Sleeping) Also Read - Covid-19 and Sleep : कोविड-19 से बढ़ते तनाव के कारण नहीं आती नींद? सुकून से सोने के लिए करें ये योगासन

लेकिन, दुनिया में बहुत से लोग विभिन्न कारणों से 8 घंटों की नींद नहीं ले पाते। इसीलिए, वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी (World Sleep Society) ने लोगों को नींद के फायदे समझाने और पर्याप्त अवधि तक सोने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद के साथ वर्ल्ड स्लीप डे (World Sleep Day) की शुरुआत की। यह दिन हर साल मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। साल 2021 में वर्ल्ड स्लीप डे की थीम है- ‘नियमित नींद, स्वस्थ भविष्य’ (Regular Sleep, Healthy Future)

सुबह ऐसे उठेंगे, तो रहेंगे हमेशा हेल्दी (Correct Way to Wake Up):

आयुर्वेद (Ayurveda) के अनुसार, सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इससे, आपका शरीर दिन चढ़ने की प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठा सकता है। (Ayurvedic way to wake up in the morning) इसके अलावा कुछ और भी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए-

दाहिनी करवट लेकर उठें:

सुबह आँख खुलने के बाद सबसे पहले दाहिनी तरफ करवट लें। फिर, बिस्तर से उठें और बैठें। दरअसल, सोते समय शरीर की मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाती है। जिससे, शरीर पूरी तरह से आराम की मुद्रा में चले जाता है। अगर, आप अचानक से बिस्तर से उठ बैठते हैं या, बाहिनी ओर से उठते हैं। तो, आपके दिल पर अधिक ज़ोर पड़ता है।(Correct Way to Wake Up )

हथेलियों से करें चेहरे की मसाज:

उठने के बाद अपने बिस्तर पर आराम से बैंठे। फिर, अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें। फिर, अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें।

इससे, नर्व्स को उत्तेजित किया जा सकता है और इससे आपकी नींद पूरी तरह खुल जाएगी।

अब, अपनी हथेलियों को अपनी माथे, चेहरे और कंधों पर ले जाएं। इससे, शरीर में रक्त का संचार भी बेहतर होता है।

अब, अपनी नाक के दोनों तरफ से बारी-बारी सांस लें। ऐसा करते समय जिस तरफ से सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो। उस तरफ से की हथेली को चूमें।ऐसा करने से शरीर में शक्ति का संचार बेहतर तरीके से होगा। (World Sleep Day 2021)

फिर, उसी तरफ के पैर को ज़मीन पर पहले रखें। धीरे से बिस्तर से उठें और अपने दिन की शुरुआत करें।

