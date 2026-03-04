Add The Health Site as a
जिम जाने का समय नहीं? 10 मिनट की ये ट्रिक कर सकती है वजन कंट्रोल, खुद डॉक्टर ने बताया कैसे

वर्ल्ड ओबेसिटी डे का उद्देश्य मोटापे के बढ़ते खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Waseem Ramzan Dar

Written by Ashu Kumar Das |Updated : March 4, 2026 11:58 AM IST

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लंबे समय तक एक्सरसाइज करने का समय निकालना मुश्किल हो गया है। काम का दबाव, ट्रैवल और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच कई लोग रोज एक घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज न करने के कारण वजन बढ़ना, मोटापा और थुलथुला शरीर होना आम बात है।

मोटापे के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल वर्ल्ड ओबेसिटी डे (World Obesity Day) मनाया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे का उद्देश्य मोटापे के बढ़ते खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं, रोजाना सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करके आप कैसे अपना वजन घटा (10 Min Exercise Karke Wajan kaise Kam Kare) सकते हैं।

मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां

शारदाकेयर-हेल्थसिटी के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अटेंडेंस कंसल्टेंट डॉ. वसीम रमजान डार का कहना है कि मोटापा सिर्फ एक शरीर की अतिरिक्त चर्बी नहीं है, बल्कि यह कई बीमारियों की जड़ भी है। मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां निम्न प्रकार से हैंः
  • डायबिटीज
  • हाई ब्लड प्रेशर
  • दिल से जड़ी बीमारियां
  • जोड़ों के दर्द

10 मिनट की एक्सरसाइज से कैसे होता है वजन कम

डॉ. वसीम रमजान डार बताते हैं कि  अगर नियमित रूप से और सही तरीके से किया जाए तो छोटे वर्कआउट भी वजन घटाने में मददगार हो सकते हैं। पहले यह माना जाता था कि वजन घटाने और फिट रहने के लिए 30- 60 मिनट एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अब दिन भर में थोड़े-थोड़े समय की छोटी-छोटी एक्सरसाइज भी वजन घटाने में मददगार हो सकती है। 10 मिनट का तेज चलना, बॉडी वेट एक्सरसाइज या हल्की ताकत वाली कसरत कैलोरी जलाने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद कर सकती है। इससे वजन तेजी से कम करने में मदद मिलती है।

10 मिनट की एक्सरसाइज के पैटर्न को समझें

छोटे वर्कआउट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें करना आसान होता है। कई लोग इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन 10 मिनट की एक्सरसाइज को रोज की दिनचर्या में शामिल करना आसान है। सुबह हल्की एक्सरसाइज, दोपहर में तेज चलना या शाम को घर पर छोटी कसरत - ये सब मिलकर आपका वजन तेजी से कम कर सकते हैं।

Standing Reverse Fly

10 मिनट एक्सरसाइज करने से अन्य फायदे

  • 10 मिनट एक्सरसाइज करने से आपका सिर्फ वजन कम नहीं होता है, बल्कि यह शरीर को कई अन्य तरीकों से भी फायदा पहुंचाती है।
  • 10 मिनट स्क्वैट्स, पुश-अप्स और लंज जैसी एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां एक्टिव होती हैं।
  • मजबूत मांसपेशियां शरीर की कैलोरी खर्च करने की क्षमता बढ़ाती हैं, जिससे वजन को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है।

क्या सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से वजन कम हो सकता है?

डॉ. वसीम रमजान डार के अनुसार, वजन घटाने के लिए 10 मिनट की एक्सरसाइज कोई जादुई उपाय नहीं है। वजन घटाने और एक बार वजन घट जाए तो उसे संतुलित रखने के लिए संतुलित आहार, अच्छी नींद और एक्टिव जीवनशैली भी जरूरी है। अगर खाने-पीने पर ध्यान न दिया जाए तो केवल छोटी एक्सरसाइज से वजन कम करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसे स्वस्थ जीवनशैली का एक हिस्सा मानना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More