World Bicycle Day 2021: फिट रहने की इच्छा तो सबकी होती है। लेकिन, बहुत से लोग एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि, उन्हें जिम जाकर वर्कआउट करना पसंद नहीं आता। ज़्यादातर ऐसे लोगों को एक्सरसाइज (Exercise) बोरिंग और थकाऊ लगती है। लेकिन, साइकलिंग (Cycling) एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर किसी को पसंद आती है। इसीलिए, अगर आप बिना जिम गए फिट (Fitness Tip) रहना चाहते हैं तो, साइकिल चलाना शुरु कर दें। क्योंकि, एक्सपर्ट्स के अनुसार साइकिल चलाना ना केवल एक अच्छी एक्सरसाइज़ है बल्कि यह कई बीमारियों का रिस्क भी कम करती है। (Benefits of Cycling in Hindi)

विश्व साइकिल दिवस क्यों मनाया जाता है? (World Bicycle Day Significance and History):

3 जून को विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day 2020) मनाया जाता है। जिसके पीछे इस प्यारी सी सवारी को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। यूनाइटेड नेशन्स ने पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून, 2018 को मनाया। जिसके आयोजन के पीछे यातायात के लिए एक आसान, सस्ती, भरोसेमंद और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करने वाले साधन के तौर पर साइकलिंग को बढ़ावा देने का मकसद है। साथ ही साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स साइकलिंग को एक परफेक्ट एक्सरसाइज़ मानते हैं। (Why Cycling is Considered as a Good Exercise)

क्या हैं साइकिल चलाने के फायदे (Benefits of Cycling):

हेल्दी हार्ट

साइकिलिंग (Cycling) को एक अच्छा एरोबिक एक्सरसाइज (Aerobic Exercise) बताते हैं एक्सपर्ट्स। इसीलिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो, इससे आपके दिल को बहुत फायदा होता है। इस तरह आपका हार्ट ज़्यादा हेल्दी बनता है और आपके लिए कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का ख़तरा भी कम होता है। (Ways to keep Heart Healthy)

स्ट्रेस होता है कम

तनाव या स्ट्रेस (Stress) आज हम सभी की लाइफ का हिस्सा है। लेकिन, अगर आप रोज़ाना साइकिल चलाते हैं। तो, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। साइकिलिंग करते समय ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामाइन और फेनिलइथिलामीन जैसे केमिकल्स का निर्माण होता है। ये सभी केमिकल्स आपका मूड बेहतर बनाते हैं। जिससे, स्ट्रेस भी कम होता है। (Ways to control Stress)

रहते हैं हमेशा जवां

जैसा कि साइकिल चलाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) सही रहता है। इससे, हड्डियां मज़बूत बनती हैं और वेट लॉस भी होता है। साथ ही आपकी स्किन पर भी हेल्दी ग्लो दिखता है। इन सबके चलते आप एनर्जेटिक और यंग दिखते हैं। (Tips for young looking skin)

जॉइंट पेन से मिलती है राहत

एक बड़ा फायदा यह भी है साइकिल चलाने का कि इससे जॉइंट पेन (Joint Pain) कम होता है। दरअसल, साइकिल चलाते हुए पूरे पैर की एक्सरसाइज़ होती है। साइकलिंग में पैरों के मसल्स की अच्छी तरह से एक्सरसाइज़ हो जाती है और इसीलिए घुटनों और पैरों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। (Exercise for people with joint pain)