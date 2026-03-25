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90% लोग करते हैं ये गलती, इसलिए लंबी ड्राइव में बढ़ता है पैर दर्द: फिटनेस ट्रेनर की सलाह

Long Drive Mai Foot Pain Kyu Hota Hai: क्या आपको भी लंबे सफर के दौरान ड्राइविंग करते समय पैरों में दर्द होता है? आइए फिटनेस एक्सपर्ट से जानते हैं इसका क्यों होता है?

90% लोग करते हैं ये गलती, इसलिए लंबी ड्राइव में बढ़ता है पैर दर्द: फिटनेस ट्रेनर की सलाह
VerifiedMedically Reviewed By: Nilesh Yadav

Written by Vidya Sharma |Published : March 25, 2026 1:26 PM IST

Long Drive Mai Body Pain Ko Kaise Handle Kare: लंबी ड्राइव पर जाना कई लोगों के लिए आराम और आनंद का जरिया होता है, लेकिन अक्सर यह सफर पैर दर्द और थकान का कारण भी बन जाता है। हैरानी की बात यह है कि लगभग 90% लोग एक सामान्य गलती करते हैं, जिसकी वजह से यह समस्या और बढ़ जाती है। IH रिमाइंड फिटनेस के एडवांस फिटनेस ट्रेनर निलेश यादव के अनुसार, 'ड्राइविंग के दौरान गलत बैठने की आदत और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से पैरों में दर्द, जकड़न और सूजन की समस्या पैदा होती है।'

फिटनेस ट्रेनर निलेश आगे बताते हैं कि जब हम लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं या बैठे रहते हैं, तो हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। खासतौर पर अगर सीट की पोजीशन सही नहीं है या पैर लगातार एक ही स्थिति में रहते हैं, तो मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है। यही कारण है कि ड्राइव खत्म होने के बाद पैरों में भारीपन और दर्द महसूस होता है।

लॉन्ग ड्राइव के दौरान लोग करते हैं ये गलती

फिटनेस ट्रेनर निलेश कहते हैं कि एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है ब्रेक लिए बिना लगातार ड्राइव करना। कई लोग समय बचाने के लिए घंटों तक बिना रुके गाड़ी चलाते रहते हैं, जिससे पैरों की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। फिटनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर 1.5 से 2 घंटे में कम से कम 5-10 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि शरीर को थोड़ा मूवमेंट मिल सके और ब्लड फ्लो सामान्य बना रहे।

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दूसरा कारण है रॉन्ग फुट पोजीशन

इसके अलावा फिटनेस ट्रेनर निलेश ने बताया कि गलत फुट पोजीशन भी एक अहम कारण है। कई ड्राइवर एक्सीलरेटर और ब्रेक पर पैर को असहज तरीके से रखते हैं, जिससे एंकल और काफ मसल्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। धीरे-धीरे यह दबाव दर्द में बदल जाता है। इसलिए ड्राइविंग के दौरान पैर को आरामदायक स्थिति में रखना बेहद जरूरी है।

ड्राइव करने से पहले न भूलें ये काम करना

फिटनेस ट्रेनर यह भी सलाह देते हैं कि ड्राइव से पहले और बाद में हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। काफ स्ट्रेच, एंकल रोटेशन और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जैसी एक्सरसाइज से मांसपेशियों में लचीलापन बना रहता है और दर्द की संभावना कम होती है। इसके साथ ही, पानी की कमी भी मसल क्रैम्प्स का कारण बन सकती है, इसलिए हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

लंबी ड्राइव के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान

लंबी ड्राइव के दौरान आरामदायक जूते पहनना भी महत्वपूर्ण है। टाइट या हार्ड सोल वाले जूते पैरों पर दबाव बढ़ाते हैं, जिससे दर्द और ज्यादा महसूस हो सकता है। आखिर में फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि अगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो लंबी ड्राइव का अनुभव काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। सही पोस्चर, नियमित ब्रेक और हल्की एक्सरसाइज न केवल पैर दर्द को कम करते हैं, बल्कि पूरे शरीर को भी एक्टिव और फ्रेश बनाए रखते हैं।

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Highlights

  • अगर आप बिना ब्रक के ड्राइव करते हैं तो अधिक पैर दर्द होगा।
  • गलत फुट पोजीशन भी ड्राइविंग के दौरान पैर दर्द का एक अहम कारण है।
  • ड्राइव से पहले और बाद में हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More