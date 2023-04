सूर्य नमस्कार करने से पहले जरूर कर लें ये 4 काम नहीं तो शरीर को मिलने वाला फायदा हो जाएगा 'शून्य', जानें जरूरी बातें

सूर्य नमस्कार करने से पहले आपको 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए नहीं तो आपके शरीर में खिंचाव आ सकता है और आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

what to do before suryanamaskar in hindi: सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके संपूर्ण शरीर को लाभ पहुंचाती है। आपकी पीठ को मजबूत बनाने से लेकर आपकी मांसपेशियों में आए खिंचाव को दूर करने का ये एक सरल तरीका है। सूर्य नमस्कार कहीं भी, किसी भी वक्त और बिना किसी उपकरण के की जानी वाली एक सरल एक्सरसाइज है, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़ा हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इसे करने से पहले आपको 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए नहीं तो आपके शरीर में खिंचाव आ सकता है और आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 4 बातें।

4 खास बातें, जिन्हें सूर्यनमस्कार करने से पहले रखें ध्यान

1-वॉक करना

कभी भी इंटेंस वार्म-अप को तवज्जो न दें खासकर जब आप योग और सूर्यनमस्कार जैसी कोई आसान एक्सरसाइज करने जा रहे हों। इसलिए आपको वॉक करना सही रहेगा। सूर्य नमस्कार करने से पहले वॉक करना एक आसान और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत धीमी गति से न चलें और सुनिश्चित करें कि चलने के बाद आपकी हृदय गति बढ़ जाती है।

2- सीढ़ियां चढ़ें

सीढ़ियां चढ़ना भी अभी तक की एक और सरल व प्रभावी वार्म-अप एक्सरसाइज में गिनी जाने वाली एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार करने से पहले आप चार-पांच मंजिल की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, जो आपके शरीर को गर्म करने के लिए काफी हैं।

3-स्ट्रेचिंग

अगर आपको सीढ़ियां चढ़ना और चलना बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो आप कुछ आसान स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आर्म स्ट्रेच से लेकर लेग रेज तक, आप अपनी पसंद का कुछ भी तब तक कर सकते हैं जब तक आपको लगे कि आपका शरीर सूर्य नमस्कार करने के लिएतैयार न हो गया हो।

4-स्पॉट जॉगिंग

स्पॉट जॉगिंग भी सूर्य नमस्कार से पहले की जाने वाली एक और सरल लेकिन प्रभावी एक्सरसाइज है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ-साथ आपके शरीर को एक्सरसाइज करने के लिए गर्म करती है।

सूर्यनमस्कार के लाभ

• आपको रोगमुक्त और स्वस्थ रखने में मदद करता है सूर्यनमस्कार

• तन और मन को संतुलित करता है सूर्यनमस्कार

• ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है सूर्यनमस्कार

• पाचन तंत्र में सुधार करता है सूर्यनमस्कार

• दिल को मजबूत करता है सूर्यनमस्कार

• पेट की मांसपेशियों, श्वसन प्रणाली, लसीका प्रणाली, रीढ़ की हड्डी और अन्य आंतरिक अंगों को उत्तेजित करता है सूर्यनमस्कार

• रीढ़, गर्दन, कंधे, हाथ, हाथ, कलाई, पीठ और पैर की मांसपेशियों को टोन करता है, जिससे समग्र लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है सूर्यनमस्कार

• मनोवैज्ञानिक रूप से, यह शरीर, श्वास और मन के परस्पर संबंध को नियंत्रित करता है सूर्यनमस्कार

• तेज जागरूकता के साथ व्यक्ति को शांत करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है सूर्यनमस्कार

• वजन कम करने में मदद करता है सूर्यनमस्कार

• त्वचा की देखभाल और बालों की देखभाल में मदद करता है सूर्यनमस्कार