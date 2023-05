सही समय पर एक्सरसाइज करने से ही कम होती है शरीर की चर्बी! जानें वजन घटाने के लिए किस वक्त करें एक्सरसाइज

वजन को कम करने के लिए अक्सर लोग, जिम में पसीना बहाते हैं, इंटेंस वर्कआउट भी करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज करने का भी सही वक्त होता है?

best time to exercise, morning or evening : आपके आस-पास ऐसे बहुत से लोग होंगे, जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा चर्बी होगी। चर्बी से यहां मतलब है अनहेल्दी फैट का, जो कई बीमारियों की वजह बन सकता है। जी हां, ये अनहेल्दी फैट आपके पेट और कमर के आस-पास जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने रोजाना के जीवन में ढेर सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी वजह हैं, जो आपके वजन बढ़ने का कारण बनती है। इस वजन को कम करने के लिए अक्सर लोग, जिम में पसीना बहाते हैं, इंटेंस वर्कआउट भी करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज करने का भी सही वक्त होता है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं।

हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी जरूरी

अगर आप सोचते हैं कि वजन सिर्फ स्ट्रिक्ट डाइट से कम किया जा सकता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। वजन कम करनेके लिए आपको न सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा बल्कि शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहना होगा। जी हां, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए वजन कम करना मुश्किल हो सकता है।

एक्सरसाइज का भी सही समय

आपने गौर किया होगा कि बहुत से लोग, जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है वो वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उन्हें उसका कोई खास लाभ नहीं मिलता है। इसके पीछे का कारण है कि सही समय पर एक्सरसाइज न करना, जो उन्हें वजन घटाने में मुश्किल पैदा करता है। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे वक्त पर एक्सरसाइज करें, जो आपको वजन कम करने में मदद करे और आप आसानी से वजन घटा सकें। आइए जानते हैं किस वक्त एक्सरसाइज करने से वजन कम करने में मदद मिलेगी।

क्यों जरूरी है सही समय

वजन घटाने के लिए जिस तरीके से सही समय पर खाना जरूरी है ठीक उसी तरह से सही समय पर एक्सरसाइज करना भी बहुत ही जरूरी है। दरअसल सही समय पर एक्सरसाइज नहीं करने से आप एक्सरसाइज का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं और अक्सर लोग इस अंदाजे में रहते हैं कि आखिर एक्सरसाइज का सही समय है क्या।

क्या है सही समय

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको शाम के समय एक्सरसाइज करने से बहुत फायदा मिल सकता है। दरअसल शाम के वक्त एक्सरसाइज करने से आपको अपने शरीर पर चढ़े फैट को बर्न करने में खासी मदद मिलती है। इसलिए सुबह के मुकालबे शाम के समय एक्सरसाइज करना वजन घटाने के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

शाम के वक्त ए्कसरसाइज करते समय इन बातों का रखें ध्यान

1- शाम के समय एक्सरसाइज करने से पहले वार्मअप करें।

2- वर्कआउट रूटीन में अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज शामिल करें

3-वजन कम करने के लिए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें जैसे बॉडीवेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।

4-वर्कआउट के बाद 4 से 5 घंटे आराम जरूर करें।

5-वजन कम करने के लिए सही डाइट लें।