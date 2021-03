हर वर्ष 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस (International Day of Happiness) के मौके परआप अपने जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं इस बारे में जरूर सोचें। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाने का उद्देश्य यह है कि आप अपने नजरिए को इस तरह बदले कि आपके जीवन में खुशी का महत्व बढ़ता जाए। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की शुरुआत करने वाले जेमी इलियन का मानना था कि किसी भी देश या समाज का आर्थिक विकास हो लेकिन उसे ज्यादा जरूरी है किो लोग खुश रहें। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाने का यह मतलब नहीं है कि आप सिर्फ आज के दिन ही खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मानने का उद्देश्य यह है कि आप खुशी के महत्व को समझें। आइए जानते हैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में कुछ खास बातें और खुशी का हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। Also Read - International Day Of Happiness: स्ट्रेस और परेशानियों के बीच ये 5 बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं हमेशा खुश, जानें क्या है इन सेलेब्स का हैप्पीनेस मंत्रा

इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे का महत्व (Importance of International Day of Happiness)

आखिर क्या है यह International Happiness Day ? ज़ाहिर है यह खुश रहने का दिन है. हालांकि खुश रहने का कोई एक दिन नहीं होता लेकिन इंसानी ज़िन्दगी और सभ्य समाज में खुशाली कितनी ज़रूरी है यह दिन इसी की याद दिलाता है. साल 2013 से संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिवस को मनाता आ रहा है ताकि दुनिया भर में रह रहे लोगों की ख़ुशी के महत्व को ज़ाहिर किया जा सके. इसके अलावा यह दिवस समावेशी, न्यायोचित और संतुलित आर्थिक विकास की ज़रूरत पर बल देता है जिससे सतत तरक्की, गरीबी उन्मूलन और सभी की खुशहाली व सुख को सुनिश्चित किया जा सके।

Also Read - International Day of Happiness 2020: खुश रहने से दिल की बीमारी होगी दूर, जानें और भी फायदे

इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की थीम (Theme of International Day of Happiness)

हर साल International Day of Happiness की एक विशेष थीम होती है. इस बार की थीम है- “Happier Together”. यानी कि “एकसाथ खुश “। इस थीम का मकसद उन चीज़ों की ओर ध्यान देना है जो हम में एक जैसी हैं बजाए उसके जो हमें आपस में बांटती हैं. हर कोई खुश रहना चाहता है और जब हम साथ होते हैं तब ज़िन्दगी ज़्यादा खुशहाल होती है।

इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे का इतिहास (History of International Day of Happiness)

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 12 जुलाई 2012 को अपने प्रस्ताव 66/281 के तहत हर साल 20 मार्च को International Day of Happiness मनाने का ऐलान किया. यह प्रस्ताव समाज सेवी, कार्यकर्ता और संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार रहे जेमी इलियन की अथक कोशिशों का परिणाम था. उन्होंने ही इस दिवस की अवधारणा और रूप रेखा बनाई. उनका मकसद एक ऐसा प्रस्ताव लाना था जो खुशी की तलाश को मानवीय अधिकारों और बुनियादी लक्ष्य में शामिल कर सके। जेमी इलियन ने जब International Happiness Day का आइडिया दिया तब उन्हें संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन मुखिया बान की मून का भरपूर समर्थन मिला. यही नहीं यूएन के सभी 193 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया. इस प्रस्ताव को भूटान ने पेश किया. आपको बता दें कि भूटान एक ऐसा देश है जो 1970 से ही राष्ट्रीय आय की तुलना में राष्ट्र की खुशहाली को तरजीह देता आया है।

कौन हैं जेमी इलियन? (Who is Jayme Illien)

International Happiness Day की स्थापना से 32 साल पहले जेमी इलियन एक अनाथ थे जिन्हें मशहूर समाज सेविका मदर टेरेसा की संस्था ने कलकत्ता की सड़कों से उठाया था. बाद में जेमी को एना बेल इलियन नाम कि एक सिंगल अमेरिकी महिला ने गोद ले लिया. जेमी यूएन के सलाहकार रह चुके हैं।

खुश रहने का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है प्रभाव (How Happiness is important for health)

प्रतिरक्षा प्रणाली जैविक कारकों से जुड़ी है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए खुश रहना भी जरुरी होता है। हमारे आस-पास कई चीजें होती हैं जो खुशी और तनाव को नियंत्रित करती हैं। जिसके अनुसार हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है। स्वस्थ और खुश रहने के लिए भावनात्मक रुप से स्वस्थ रहना भी जरुरी होता है। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डालता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में चल रही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खुश रहना आपके इम्यून सिस्टम करने में मदद करता है।