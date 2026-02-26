10 मिनट मेडिटेशन करने से शरीर में क्या बदलाव दिखते हैं? जानें, जबरदस्त फायदे

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Is 10 minutes enough meditation : जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं या फिर दिमागी रूप से थकान महसूस करते हैं, उनके लिए मेडिटेशन बहुत फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, यह उन सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है जो शांति, फ़ोकस और इमोशनल बैलेंस चाहते हैं। वैसे तो मेडिटेशन करते वक्त आपको 10 मिनट भी बहुत ज्यादा लग सकते हैं। इसके अलावा, बिज़ी शेड्यूल, लगातार नोटिफ़िकेशन और दिमागी ओवरलोड दिमाग को थका हुआ और ओवरस्टिम्युलेटेड कर देते हैं। फिर भी छोटे-छोटे बदलाव, जैसे कि हर दिन सिर्फ़ 10 मिनट मेडिटेशन करना, यह आपके पूरे दिन के स्ट्रेस पर लगाम लगा सकता है।
योगा टीचर्स का मानना है कि इमोशनल वेल-बीइंग के अलावा, मेडिटेशन को दिमाग के उन हिस्सों में सुधार से भी जोड़ा गया है जो ध्यान, फ़ोकस और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आपको क्या-क्या फायदे होते हैं।
योगा एक्सपर्ट आपको सलाह देते हैं कि रोज सुबह को उठकर अपने फोन पर समय बिताने से अच्छा है कि आप अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट के मेडिटेशन से करें। इससे आप तनाव वाले हार्मोन यानी कोर्टिसोल के लेवल को कम कर सकते हैं। इसके लिए ब्रीदिंग मेडिटेशन काफी फायदेमंद होता है। रेगुलर मेडिटेशन करने से, आप बिज़ी दिन में भी शांति महसूस कर सकते हैं।
मेडिटेशन दिमाग की क्षमता को मज़बूतकरता है ताकि वह बार-बार ध्यान भटकने के बावजूद भी काम पर वापस आ सके। बायोमेडिसिन जर्नल में पब्लिश रिसर्च से पता चलता है कि मेडिटेशन प्रीफ़्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, जो दिमाग का वह हिस्सा है जो फ़ैसले लेने, फोकस करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़िम्मेदार है। ऐसे में अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आपकी सोच ज्यादा साफ, कम कन्फ्यूजन, कम दिमागी भटकाव और कामों के बीच आसान बदलाव महसूस कर सकते हैं। समय के साथ आपका दिमाग और मजबूत बनता जाता है।
स्ट्रेस वाली स्थितियां तुरंत रिएक्शन ट्रिगर कर सकती हैं। हालांकि, हर दिन मेडिटेशन करके, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। दिमाग काफी शांत हो जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन और इमोशनल कमज़ोरी कम हो जाती है। मेडिटेशन आपको शांत और स्थिर रहने में मदद कर सकता है।
आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन करने से आपका एनर्जी लेवल भी काफी बढ़ जाता है। दरअसल, मेडिटेशन करने से नर्वस सिस्टम बेहतर होता है, ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे बॉडी एनर्जी को बचा पाती है। ऐसे में आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
