Weight Loss Drink: एलोवेरा या घृतकुमारी एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसे सदियों से स्किन की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन, यह गुणवर्धक औषधि केवल स्किन के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। एलोवेरा जूस पीने से वेट लॉस होता है। इसीलिए, अब इसे लोग अपना वजन नियंत्रित करने के लिए पीते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ भी वेट लॉस के लिए एलो वेरा जूस पीने की बात स्वीकार करते हैं। ( Aloe Vera for Weight Loss) Also Read - हथेलियों और तलवों से उतर रही है स्किन की परत, आजमाएं ये घरेलू नुस्खे, दोबारा पाएं कोमल हाथ-पैर

क्या एलो वेरा जूस पीना से होता है वजन कम ?

एक्सपर्ट्स और स्टडीज़ के अनुसार एलोवेरा में ऐसे कई पोषक तत्व उच्च मात्रा में मौजूद होते हैं, जो वज़न घटाने ( Aloe Vera for Weight Loss) में सहायक हैं। इसीलिए विभिन्न हेल्थकेयर प्रॉडक्ट्स और वेट लॉस ड्रिंक्स में एलो वेरा जूस का भी इस्तेमाल किया जाता है। एलो वेरा जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। यह बॉडी डिटॉक्स का काम करते हैं। जिससे, शरीर में अटके विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं और कई बीमारियों से शरीर को सुरक्षा भी मिलती है। इसी तरह एलो वेरा जूस पीने से कुछ और भी हेल्दी फायदे शरीर (Health Benefits of Aloe Vera Juice) को प्राप्त होते हैं जैसे, Also Read - मेथी से कम होता है बेली फैट, इस तरह पेट की चर्बी करें कम

एलो वेरा जूस पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है।

मसल्स ग्रोथ में एलो वेरा जूस पीने से फायदे होता है।

प्रोटीन की डेली ज़रूरत होती है पूरी (Aloe Vera Juice Health Benefits)

स्किन और बालों की हेल्थ में होता है सुधार।

ऐसे करें एलो वेरा जूस का सेवन

नैचुरली एलो वेरा जूस का स्वाद कड़वा होने के कारण लोग इसका सेवन नहीं कर पाते। इसीलिए, एलो वेरा जूस को किसी अन्य हेल्दी जूस या फूड्स के साथ मिलाकर पीते हैं। लेकिन, वेट लॉस के लिए आप इसका सेवन ऐसी चीज़ों के साथ करें जो एलो वेरा के साथ मिलकर फैट बर्निंग में सहायता करता है। एलो वेरा जूस पीने के लिए आप ये वेट लॉस रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। ((Ways to use Aloe Vera for Weight Loss) Also Read - बेली फैट करना है कम, तो रोज़ पीएं 3 चीज़ों से बना यह जूस, जानें इस हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी

लौकी, संतरा या सेब जैसे फलों के रस और एलो वेरा जूस को समान मात्रा में मिलाकर पीएं। (Healthy Weight Loss Drinks)

पानी में शहद और नींबू का रस निचोड़ें। इसमें 3-4 चम्मच एलो वेरा जेल मिक्स करें और पीएं।

एक गिलास में अपनी पसंद के फलों को कद्दूकस करके डालें। अब इसमें 50 मिली की मात्रा में एलो वेरा जूस डालें और मिक्स करें। अब आप इसे पीएं।

मेथी से कम होता है बेली फैट, इस तरह पेट की चर्बी करें कम

विटामिन डी की कमी से बढ़ता है मोटापा, ये हैं विटामिन डी की कमी के प्रमुख लक्षण

वेट लॉस के लिए सही कार्ब्स हैं कारगर, ऐसे प्लान करें अपनी वेट लॉस डायट