बरसात में जॉगिंग और जिम जाना है मुश्किल तो वेट लॉस के लिए रोज करें यह 1 काम, तेजी से घटेगा बेली फैट

वेट लॉस के लिए शहद-नींबू का सेवन बरसात के मौसम में कैसे करना चाहिए, पढ़े यहां सही तरीका।

Weight loss in Monsoon: वेट लॉस के लिए हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा रोजाना एक्सरसाइज करना भी महत्वपूर्ण होता है। रोजाना रनिंग, वॉक, जिम और योग के अभ्यास से वजन कम करने में सहायता होती है। लेकिन, बरसात के मौसम में लोगों के लिए रोज एक्सरसाइज (exercising in monsoon) के लिए बाहर जा पाना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह बार-बार होने वाली सर्दी-जुकाम, सुस्ती और थकान जैसी समस्याओं के कारण लोगों को एक्सरसाइज करने में आलस भी आता है। ऐसे में वेट लॉस (weight loss) के लिए ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो बिना अधिक मेहनत के तेजी से वेट लॉस कर सकें और इस काम के लिए कुछ घरेलू नुस्खों (Home remedies for weight loss) की मदद ली जा सकती है ।

बरसात के दिनों में वेट लॉस के लिए घरेलू उपाय

बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए नींबू और शहद (Lemon and Honey for weight loss) को पानी के साथ घोलकर पीने का नुस्खा सबसे पहले याद आता है। यह एक ऐसा नुस्खा है जो ना केवल सेवन के लिहाज से बहुत आसान है बल्कि, हर मौसम में इसका सेवन अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। इसीलिए, अगर आपको नींबू-शहद का स्वाद पसंद है और आप इस घरेलू नुस्खे (home remedies for weight loss) को अपने लिए बेहतर पाते हैं तो आप इसे हर मौसम में पी सकते हैं। लेकिन, मौसम के अनुसार, इसके सेवन का सही तरीका सबको पता नहीं होता और इसीलिए, उन्हें इसके पूरे फायदे नहीं मिल पाती। यहां पढ़ें बरसात के मौसम में नींबू और शहद के सेवन का सही तरीका। (Ways to use Lemon and Honey for weight loss in monsoon)

बरसात में नींबू-शहद का सेवन कैसे करना चाहिए? (How to consume Lemon-Honey in monsoon)

किसी बर्तन में 2 गिलास पानी उबलने के लिए रखें।

इसमें, एक चम्मच अदरक का पेस्ट (Ginger Paste) मिलाएं और उसे अच्छी तरह उबलने दें।

जब पानी उबलकर आधा हो जाए तो इसमें नींबू (Lemon) के कुछ टुकड़े डाल दें और 2-3 मिनट और उबालें।

फिर, इस मिश्रण को आंच से उतारें और इसमें आधा चम्मच (या स्वादानुसार) शहद मिलाएं।

इस ड्रिंक को गर्मा-गर्म ही पीएं।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयीं सभी जानकारियां और घरेलू नुस्खे सूचनात्मक उद्देश्य से लिखे गये है। इन्हें घरेलू उपायों के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सम्पर्क करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें।)