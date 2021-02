Varun Dhawan Workout: वरूण धवन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर अपनी आनेवाली फिल्म भेड़िया (Bhediya) का एक शर्टलेस लुक जारी किया है। इस फिल्म का टीज़र भी अभी हाल ही में बाहर आया है। इस टीज़र में वरूण की फिट बॉडी और सिक्स पैक ऐब्स (Six packs Abs) की खूब चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले ही सारा अली खान के साथ ‘कूली नंबर 1’ (Cooliw NO.1) फिल्म में वरूण धवन नज़र आए थे। वहीं, महीने भर पहले ही नताशा दलाल (Natasha Dalal) के साथ शादी के बंधन में बंधे वरूण धवन इन दिनों अपनी फिजिक पर ध्यान दे रहे हैं। (Varun Dhawan Workout in hindi.) Also Read - Karan Singh Grover's Birthday: टीवी के डैशिंग एक्टर करण सिंह ग्रोवर की फिट बॉडी का राज है ये डाइट प्लान और वर्कआउट रिजीम



हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में वरूण धवन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी फिटनेस से जुड़ा खूब काम किया। वरूण ने योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में योग किया और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ली। वरूण ने बताया कि इससे, उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ सकी है। उनका गोल वजन बढ़ाना नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ाना था। (Varun Dhawan Fitness)

वरूण ने दी ये वर्कआउट टिप्स (Varun Dhawan Workout and Fitness Tips)

यही नहीं कुछ मीडिया इंटरव्यूज़ में बातचीत के दौरान वरूण धवन ने बताया कि वर्कआउट करते समय किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है-

हाइड्रेटेड रहें ।

अपने कम्फर्ट के हिसाब से एक्सरसाइज चुनें ।

इंडोर एक्सरसाइज करते समय भी आसान एक्सरसाइज़ेस से शुरूआत करें।

वरूण धवन के मुताबिक,फंक्शनल हिट (Functional HIIT) और कार्डियो (Cardio) सबसे अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन जो लोग पहले से वर्कआउट नहीं करते या बिगिनर्स हैं उन्हें, रनिंग और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेस करनी चाहिए। (Exercises for Beginners)

