फैटी लिवर के लिए कौन सा योग सबसे अच्छा है? जानें 3 बेस्ट योगासन, जिनसे जल्द मिलेगा आराम

Best Yoga for Fatty Liver : फैटी लिवर अब एक आम समस्या बनती जा रही है, जो सिर्फ ज्यादा शराब पीने से नहीं होती है। आजकल, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत सुस्त हो गई है। घंटों तक अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहना, खराब नींद, ज्यादा कैलोरी का सेवन, कोई एक्सरसाइज न करना और तनाव व इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इस बीमारी के बड़े कारण बन सकते हैं। दरअसल, जब लिवर सेल्स में ज़्यादा फैट जमा होने लगता है तो यह मेटाबॉलिज्म, पाचन और ओवरऑल एनर्जी के लेवल को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स सबसे पहले डाइट में सुधार करने की सलाह देते हैं। वैसे, तो आपके हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन योगा के जरिए भी आप हेल्दी रह सकते हैं। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या हो गई है, तो इससे निजात पाने के लिए भी कुछ योगासन ऐसे हैं, जो काफी फायदेमंद होते हैं। आइए आपको इन योगासनों के बारे में बताते हैं।
यह ट्विस्टिंग पोज़ लिवर सहित पेट के अंगों पर प्रेशर डालता व छोड़ता है, जिससे ब्लड फ्लो और पित्त का स्राव बेहतर होता है। जब आपके पित्त का फ्लो बेहतर होताहै, तो यह फैट को पिघालने, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और लिवर डिटॉक्स करने में काफी मदद करता है। कैसे करें:
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह पोज़ लिवर और पैंक्रियाज पर दबाव डालता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटीऔर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जो फैटी लिवर मैनेजमेंट में कारगर होता है। इसे कैसे करें-
यह एक हल्का योगासन होता है, जो पेट के अंगों में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। दरअसल, बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई लिवर सेल्स को अच्छे तरीके से काम करने में मदद करती हैं और टिशू रिपेयर में सहायता करती है। इसलिए फैटी लिवर की समस्या से बचे रहने के लिए आप यह आसन भी कर सकते हैं। इसे कैसे करें:
