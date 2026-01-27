Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

फैटी लिवर के लिए कौन सा योग सबसे अच्छा है? जानें 3 बेस्ट योगासन, जिनसे जल्द मिलेगा आराम

Yoga for fatty liver : फैटी लिवर की समस्या सिर्फ ज्यादा शराब पीने का नतीजा नहीं होती है, बल्कि यह एक्सरसाइज न करने और ज्यादा कैलोरी इनटेक से भी हो सकती है। खैर, आपको कुछ योगासन बताते हैं, जो फैटी लिवर में कारगर होते हैं।

फैटी लिवर के लिए कौन सा योग सबसे अच्छा है? जानें 3 बेस्ट योगासन, जिनसे जल्द मिलेगा आराम
Best Yoga for Fatty Liver

Written by Kishori Mishra |Published : January 27, 2026 11:52 AM IST

Best Yoga for Fatty Liver : फैटी लिवर अब एक आम समस्या बनती जा रही है, जो सिर्फ ज्यादा शराब पीने से नहीं होती है। आजकल, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत सुस्त हो गई है। घंटों तक अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहना, खराब नींद, ज्यादा कैलोरी का सेवन, कोई एक्सरसाइज न करना और तनाव व इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इस बीमारी के बड़े कारण बन सकते हैं। दरअसल, जब लिवर सेल्स में ज़्यादा फैट जमा होने लगता है तो यह मेटाबॉलिज्म, पाचन और ओवरऑल एनर्जी के लेवल को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स सबसे पहले डाइट में सुधार करने की सलाह देते हैं। वैसे, तो आपके हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन योगा के जरिए भी आप हेल्दी रह सकते हैं। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या हो गई है, तो इससे निजात पाने के लिए भी कुछ योगासन ऐसे हैं, जो काफी फायदेमंद होते हैं। आइए आपको इन योगासनों के बारे में बताते हैं।

1. अर्ध मत्स्येन्द्रासन (आधा स्पाइनल ट्विस्ट)

यह ट्विस्टिंग पोज़ लिवर सहित पेट के अंगों पर प्रेशर डालता व छोड़ता है, जिससे ब्लड फ्लो और पित्त का स्राव बेहतर होता है। जब आपके पित्त का फ्लो बेहतर होताहै, तो यह फैट को पिघालने, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और लिवर डिटॉक्स करने में काफी मदद करता है। कैसे करें:

  • अर्ध मत्स्येन्द्रासन को करने के लिए मैट पर पैर सीधे करके बैठें।
  • एक घुटना मोड़ें और अपने पैर को दूसरी जांघ के बाहर रखें।
  • धड़ को मुड़े हुए घुटने की तरफ मोड़ें।
  • अपनी रीढ़ को सीधा रखें और गहरी सांस लें।
  • दोनों पैरों से यह क्रिया दोहराएं और हर पैर की तरफ 20-30 सेकंड तक रुकें।

2. धनुरासन (धनुष मुद्रा)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह पोज़ लिवर और पैंक्रियाज पर दबाव डालता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटीऔर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जो फैटी लिवर मैनेजमेंट में कारगर होता है। इसे कैसे करें-

Also Read

More News

  • सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं।
  • घुटने पीठ की तरफ ऊपर की ओर मोड़ें और अपने हाथों से टखनों को पकड़ें।
  • सांस अंदर लें और छाती व जांघों को ऊपर उठाएं।
  • अपनी नज़र आगे रखें।
  • इसी पोजिशन में करीब 15-20 सेकंड तक रुकें।
  • आपको बेहद लाभ मिलेगा।

3. भुजंगासन (कोबरा मुद्रा)

यह एक हल्का योगासन होता है, जो पेट के अंगों में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। दरअसल, बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई लिवर सेल्स को अच्छे तरीके से काम करने में मदद करती हैं और टिशू रिपेयर में सहायता करती है। इसलिए फैटी लिवर की समस्या से बचे रहने के लिए आप यह आसन भी कर सकते हैं। इसे कैसे करें:

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, हथेलियां जमीन पर रखें
  • सांस अंदर लें और अपनी छाती सिर सहित ऊपर उठाएं।
  • कोहनियों को थोड़ा मुड़ा हुआ रखें।
  • अपने कंधों को आराम दें।
  • करीब 15-30 सेकंड तक इसी अवस्था में रुकें।

Highlights

  • लिवर से जुड़ी परेशानी आज के समय में काफी कॉमन हो चुकी है।
  • फैटी लिवर के लिए भुजंगासन फायदेमंद हो सकता है।
  • योग करने से शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा रहता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More